Lalitpur News: अजितनाथ जैन मंदिर में सिद्धचक्र महामंडल विधान का शुभारंभ
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:37 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:37 AM IST
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महरौनी। अजितनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में अष्टान्हिका महापर्व पर सिद्धचक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। यह अनुष्ठान विकौशल सागर महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है।
अनुष्ठान के पहले दिन शोभायात्रा निकाली गई, जिसके बाद ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण श्रीनिवास-वंदना, अंकुर-संगीता और अंकुश-एकता कठेरिया ने किया। भगवान श्रीजी का अभिषेक और शांतिधारा भी संपन्न हुई। मुनि विकौशल सागर महाराज ने मंगल प्रवचन दिया। 22 नवंबर को गणाचार्य विराग सागर महामुनिराज का 35वां आचार्य पदारोहण दिवस है। इसी दिन मुनि विकौशल सागर महाराज का 12वां गुरुकर मुनि दीक्षा दिवस व पिच्छिका परिवर्तन समारोह भी होगा। विधान का समापन 25 नवंबर को भव्य महायज्ञ के साथ होगा। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष पवन मोदी, वीरेंद्र डोंगरिया व संयोजिका रश्मि मलैया आयोजन में योगदान दे रहे हैं।
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अनुष्ठान के पहले दिन शोभायात्रा निकाली गई, जिसके बाद ध्वजारोहण हुआ। ध्वजारोहण श्रीनिवास-वंदना, अंकुर-संगीता और अंकुश-एकता कठेरिया ने किया। भगवान श्रीजी का अभिषेक और शांतिधारा भी संपन्न हुई। मुनि विकौशल सागर महाराज ने मंगल प्रवचन दिया। 22 नवंबर को गणाचार्य विराग सागर महामुनिराज का 35वां आचार्य पदारोहण दिवस है। इसी दिन मुनि विकौशल सागर महाराज का 12वां गुरुकर मुनि दीक्षा दिवस व पिच्छिका परिवर्तन समारोह भी होगा। विधान का समापन 25 नवंबर को भव्य महायज्ञ के साथ होगा। दिगंबर जैन बड़ा मंदिर समिति के अध्यक्ष पवन मोदी, वीरेंद्र डोंगरिया व संयोजिका रश्मि मलैया आयोजन में योगदान दे रहे हैं।
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