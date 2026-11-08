Lalitpur News: दिवाली पर 14 रूटों पर नहीं हुआ रोडवेज बसों का संचालन, यात्री रहे परेशान

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शासन ने यातायात की सुविधा को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लगभग 37 रूटों पर परमिट जारी किए गए हैं। इसमें 19 रूट ललितपुर से ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वहीं 16 परमिट झांसी से ललितपुर होकर ग्रामीण क्षेत्र तक के लिए दिए गए हैं। इनमें ललितपुर डिपो का संचालन न होने से 19 रूटों पर बसों का संचालन ठप बना हुआ है। वहीं 16 रूटों पर झांसी से ही बसों का संचालन हो रहा है। लेकिन दिवाली पर्व पर झांसी से संचालित बसों में महज दो ही बसों का संचालन किया गया, जिसमें एक बस सौजना व दूसरी बस पाली मार्ग पर चली। इसके अलावा पूर्व से चल रहीं तीन बसें झांसी से ललितपुर के बीच ही चलीं। इसके अलावा अन्य रूट पर रोडवेज बसों का संचालन ठप रहा। ऐसे में बाहर से आए लोगों को अपने घरों तक जाना मुश्किल हो गया। हद तो तब हो गई, जब यह हाल मड़ावरा, तहसील, पाली, बार समेत अन्य मार्गों तक भी यातायात का संकट रहा।इन रूटों पर शुरू नहीं हो सका बसों का संचालनकारीटोरन-झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनीगिरार-झांसी वाया ललितपुर सौजना कारीटोरन महरौनीमड़ावरा-झांसी वाया ललितपुर उल्दना कुम्हेड़ी महरौनीजगारा-झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनीपारौन-झांसी वाया ललितपुर पाचौनी देवरान बारसुकुवाढुकुवां-झांसी वाया ललितपुर तालबेहट बिरधागाइयाघाट-झांसी वाया ललितपुर खिरिया छतारानौहरकलां-झांसी वाया ललितपुर डोंगराकलां सीरोन, मनगुवां बंगरियामाताटीला-झांसी वाया ललितपुर तालबेहटबार-झांसी वाया ललितपुरकिसलवास-झांसी वाया ललितपुर जखौराझांसी-कैलगुवां वाया ललितपुरबालाबेहट-झांसी वाया ललितपुर जाखलौन पालीदेवगढ़-झांसी वाया ललितपुरदिवाली पर्व के चलते कुछ रूटों पर बसों का संचालन नहीं हो सका है। त्योहार के बाद बसों का संचालन किया जाएगा।-उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम