Lalitpur News: दिवाली पर 14 रूटों पर नहीं हुआ रोडवेज बसों का संचालन, यात्री रहे परेशान
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:36 PM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:36 PM IST
विज्ञापन
ललितपुर। जनपद में दिवाली पर्व पर भी ग्रामीण क्षेत्र में बसों का संचालन ठप रहा। महज दो रूट पर ही बसें चलीं। इसके अलावा झांसी-ललितपुर रूट पर तीन बसें चलाई गईं। ऐसे में बाहर से आ रहे यात्रियों को गंतव्य तक आने-जाने में खासी परेशानी हुई।
शासन ने यातायात की सुविधा को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लगभग 37 रूटों पर परमिट जारी किए गए हैं। इसमें 19 रूट ललितपुर से ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वहीं 16 परमिट झांसी से ललितपुर होकर ग्रामीण क्षेत्र तक के लिए दिए गए हैं। इनमें ललितपुर डिपो का संचालन न होने से 19 रूटों पर बसों का संचालन ठप बना हुआ है। वहीं 16 रूटों पर झांसी से ही बसों का संचालन हो रहा है। लेकिन दिवाली पर्व पर झांसी से संचालित बसों में महज दो ही बसों का संचालन किया गया, जिसमें एक बस सौजना व दूसरी बस पाली मार्ग पर चली। इसके अलावा पूर्व से चल रहीं तीन बसें झांसी से ललितपुर के बीच ही चलीं। इसके अलावा अन्य रूट पर रोडवेज बसों का संचालन ठप रहा। ऐसे में बाहर से आए लोगों को अपने घरों तक जाना मुश्किल हो गया। हद तो तब हो गई, जब यह हाल मड़ावरा, तहसील, पाली, बार समेत अन्य मार्गों तक भी यातायात का संकट रहा।
--
इन रूटों पर शुरू नहीं हो सका बसों का संचालन
कारीटोरन-झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनी
गिरार-झांसी वाया ललितपुर सौजना कारीटोरन महरौनी
मड़ावरा-झांसी वाया ललितपुर उल्दना कुम्हेड़ी महरौनी
जगारा-झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनी
पारौन-झांसी वाया ललितपुर पाचौनी देवरान बार
सुकुवाढुकुवां-झांसी वाया ललितपुर तालबेहट बिरधा
गाइयाघाट-झांसी वाया ललितपुर खिरिया छतारा
नौहरकलां-झांसी वाया ललितपुर डोंगराकलां सीरोन, मनगुवां बंगरिया
माताटीला-झांसी वाया ललितपुर तालबेहट
बार-झांसी वाया ललितपुर
किसलवास-झांसी वाया ललितपुर जखौरा
झांसी-कैलगुवां वाया ललितपुर
बालाबेहट-झांसी वाया ललितपुर जाखलौन पाली
देवगढ़-झांसी वाया ललितपुर
दिवाली पर्व के चलते कुछ रूटों पर बसों का संचालन नहीं हो सका है। त्योहार के बाद बसों का संचालन किया जाएगा।
-उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
विज्ञापन
शासन ने यातायात की सुविधा को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लगभग 37 रूटों पर परमिट जारी किए गए हैं। इसमें 19 रूट ललितपुर से ग्रामीण क्षेत्र के हैं। वहीं 16 परमिट झांसी से ललितपुर होकर ग्रामीण क्षेत्र तक के लिए दिए गए हैं। इनमें ललितपुर डिपो का संचालन न होने से 19 रूटों पर बसों का संचालन ठप बना हुआ है। वहीं 16 रूटों पर झांसी से ही बसों का संचालन हो रहा है। लेकिन दिवाली पर्व पर झांसी से संचालित बसों में महज दो ही बसों का संचालन किया गया, जिसमें एक बस सौजना व दूसरी बस पाली मार्ग पर चली। इसके अलावा पूर्व से चल रहीं तीन बसें झांसी से ललितपुर के बीच ही चलीं। इसके अलावा अन्य रूट पर रोडवेज बसों का संचालन ठप रहा। ऐसे में बाहर से आए लोगों को अपने घरों तक जाना मुश्किल हो गया। हद तो तब हो गई, जब यह हाल मड़ावरा, तहसील, पाली, बार समेत अन्य मार्गों तक भी यातायात का संकट रहा।
विज्ञापन
इन रूटों पर शुरू नहीं हो सका बसों का संचालन
कारीटोरन-झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनी
गिरार-झांसी वाया ललितपुर सौजना कारीटोरन महरौनी
मड़ावरा-झांसी वाया ललितपुर उल्दना कुम्हेड़ी महरौनी
जगारा-झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनी
पारौन-झांसी वाया ललितपुर पाचौनी देवरान बार
सुकुवाढुकुवां-झांसी वाया ललितपुर तालबेहट बिरधा
गाइयाघाट-झांसी वाया ललितपुर खिरिया छतारा
नौहरकलां-झांसी वाया ललितपुर डोंगराकलां सीरोन, मनगुवां बंगरिया
माताटीला-झांसी वाया ललितपुर तालबेहट
बार-झांसी वाया ललितपुर
किसलवास-झांसी वाया ललितपुर जखौरा
झांसी-कैलगुवां वाया ललितपुर
बालाबेहट-झांसी वाया ललितपुर जाखलौन पाली
देवगढ़-झांसी वाया ललितपुर
दिवाली पर्व के चलते कुछ रूटों पर बसों का संचालन नहीं हो सका है। त्योहार के बाद बसों का संचालन किया जाएगा।
-उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम