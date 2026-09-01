Lalitpur News: जैन सिद्ध क्षेत्र पवागिरी की सड़क में गड्ढे ही गड्ढे, ग्रामीण परेशान

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इसी रास्ते पर राजकीय पॉलीटेक्निक बना हुआ है। जिसमें अध्ययन करने जाने वाले छात्रों को भी भारी परेशानी होती है। वहीं ग्राम पवा में जाने वाला दूसरा रास्ता जैन सिद्ध क्षेत्र पवागिरी होकर जाता है, जिसकी स्थिति भी काफी दयनीय है। ग्राम पवा के निवासियों ने बताया कि उनके बच्चों को तालबेहट पढ़ने जाने में भारी परेशानी हो रही है। खराब रास्ते के कारण सवारी वाहन ग्राम में आने से कतराते हैं लोगों ने सड़क ठीक कराए जाने की मांग की है।इसी रास्ते से पवा से आते समय सवारियों से भरे टेंपो का पहिया धंस गया था। इस कारण टेंपो पलटने से बचा था। यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। सड़क बनने से लोगों को काफी सुविधा होगी। -भरत सिंह,ग्रामीणजैन सिद्ध क्षेत्र पवागिरी जाने वाले श्रद्धालुओं को जलभराव से होकर आने में काफी परेशानी होती है। बारिश होने पर आवागमन बंद हो जाता है। जिसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या अब काफी घट गई है। -राजेंद्र कुशवाहा,निवासी पवाइस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग बनाता है, इस सड़क के संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं किया। इस सड़क को ग्राम पंचायत निधि से नहीं बनाया जा सकता है।-मालती यादव, ग्राम प्रधान-प्रशासक ग्राम पंचायत पवासड़क को विशेष मरम्मत की कार्ययोजना सूची में शामिल किया गया है। मंजूरी मिलने पर काम कराया जाएगा।-दानिश खान, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग