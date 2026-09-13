Lalitpur News: पूरे भ्रमण में मिला जनता का सहयोग - नायक

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नायक ने अयोध्या से बीना लौटते समय तालबेहट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि लगभग 750 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान उन्हें हर जगह जनता का भरपूर सहयोग मिला। रायबरेली में उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा की काफी प्रशंसा की। उन्होंने पूरे देश में यात्रा का संदेश फैलाने का आह्वान भी किया। नायक 9 सितंबर को अयोध्या पहुंचे थे। वहां उन्होंने रामलला के चंदा चोरों के खिलाफ आवेदन देकर दंड देने की प्रार्थना की।000000000भाजपा और कांग्रेस पर नायक के आरोपएक प्रश्न के उत्तर में पीपी नायक ने कहा कि भाजपा राम के नाम का दुरुपयोग कर सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल अपने हित के लिए राम के नाम का उपयोग किया। नायक के अनुसार, कांग्रेस शासन में ही मंदिर के ताले टूटे और ढांचा ढहाया गया। इसके बावजूद कांग्रेस ने सत्ता के लिए राम के नाम का उपयोग नहीं किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे।