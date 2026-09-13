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Lalitpur News: पूरे भ्रमण में मिला जनता का सहयोग - नायक

Sun, 13 Sep 2026 01:34 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:34 AM IST
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Received public support throughout the tour Nayak
तालबेहट। राम जन्मभूमि चंदा चोरी के विरूद्ध पीपी नायक ने बीना से अयोध्या तक भारत जागो यात्रा निकाली। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिला। यह यात्रा एक सितंबर को बीना कटरा धाम से शुरू हुई थी।
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नायक ने अयोध्या से बीना लौटते समय तालबेहट में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि लगभग 750 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान उन्हें हर जगह जनता का भरपूर सहयोग मिला। रायबरेली में उनकी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी। राहुल गांधी ने इस यात्रा की काफी प्रशंसा की। उन्होंने पूरे देश में यात्रा का संदेश फैलाने का आह्वान भी किया। नायक 9 सितंबर को अयोध्या पहुंचे थे। वहां उन्होंने रामलला के चंदा चोरों के खिलाफ आवेदन देकर दंड देने की प्रार्थना की।
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भाजपा और कांग्रेस पर नायक के आरोप
एक प्रश्न के उत्तर में पीपी नायक ने कहा कि भाजपा राम के नाम का दुरुपयोग कर सत्ता में आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने केवल अपने हित के लिए राम के नाम का उपयोग किया। नायक के अनुसार, कांग्रेस शासन में ही मंदिर के ताले टूटे और ढांचा ढहाया गया। इसके बावजूद कांग्रेस ने सत्ता के लिए राम के नाम का उपयोग नहीं किया। इस दौरान कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे।
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