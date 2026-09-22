Lalitpur News: जलविहार महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में

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जिलाधिकारी और पालिका अध्यक्ष ने जलविहार महोत्सव से जुड़े प्रमुख स्थलों का जायजा लिया। इसमें जलविहार मार्गों, सुम्मेरा तालाब और मंदिरों के पास बने पुल शामिल थे। अधिकारियों ने साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और सड़कों की स्थिति परखी। उन्होंने यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों का भी मूल्यांकन किया। मार्गों और पुलों की मरम्मत समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। पालिका अध्यक्ष जैन ने श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पालिका साफ-सफाई और मार्गों की दुरुस्ती को प्राथमिकता दी जा रही है।पुलिस और यातायात व्यवस्था के निर्देशजिलाधिकारी ने क्षेत्राधिकारी सदर अजय कुमार को निर्देश दिए। उन्होंने सुम्मेरा तालाब के सभी प्रमुख घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने को कहा। जल विहार मार्गों पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। महोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसलिए यातायात, पार्किंग और सुरक्षा की पूर्व योजना तैयार रखने को कहा गया। निरीक्षण में एसडीएम हेमंत पटेल और अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।