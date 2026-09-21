Lalitpur News: जल विहार पर्व की तैयारियां तेज, नगर पंचायत अध्यक्ष ने देखीं व्यवस्थाएं

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अध्यक्ष ने घाट व भगवान के विमान के आगमन मार्गों का जायजा लिया। उन्होंने कर्मचारियों को साफ-सफाई, प्रकाश व श्रद्धालु सुविधा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने बताया कि डोल ग्यारस बड़ा आयोजन है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उन्होंने विमान मार्गों पर कचरा-गंदगी न हो, चूना डले और पर्याप्त प्रकाश रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा। विमान विराजमान स्थल के कार्य भी जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए। कार्यक्रम व्यवस्थित करने के लिए नगर पंचायत ने टीम गठित कर जिम्मेदारियां तय की हैं। इस दौरान सुरेंद्र राय, पार्षद प्रतिनिधि उमाशंकर त्यागी सहित नगर पंचायत कर्मी मौजूद रहे।पुनर्लेखन