Lalitpur News: सड़कों के गड्ढों ने बढ़ा दिए रीढ़ व कमर दर्द के रोगी

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शहर में कई प्रमुख सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। तुवन चौराहा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक का मार्ग खराब है। चर्च और नगर संसाधन केंद्र होते हुए जिला कारागार तक भी गड्ढे हैं। बड़ी टंकी से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय रोड की स्थिति भी ठीक नहीं है। तालाबपुरा रोड सहित अन्य सड़कों पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। इन मार्गों से गुजरने वाले दो पहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है। रविवार को एक चालक की बाइक गड्ढे में गिरने से उसे कमर में जोरदार झटका लगा।स्वास्थ्य पर असरगड्ढों वाली सड़कों से गुजरने वाले लोगों को रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो रही है। उन्हें स्लिप डिस्क और गर्दन में खिंचाव जैसी समस्याएं आ रही हैं। मेडिकल कॉलेज में रोजाना करीब 20 मरीज उपचार के लिए आ रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी प्रतिदिन करीब 70 मरीज कमर दर्द के पहुंच रहे हैं।0000000000000000फोटो-35बीएसए कार्यालय के पास बड़ी टंकी से बीएसए कार्यालय के मंदिर के पास तक तीन बड़े गड्ढे हैं। जिनसे होकर वाहन निकलने पर वाहन चालकों व पीछे बैठी सवारियों को जोर का झटका लगता है।फोटो-36इलाइट चौराहे पर सड़क किनारे से कटकर गड्ढे में तब्दील हो गई है। इससे बड़े वाहन या छोटे दो वाहन निकलने पर वाहन गड्ढे में पड़ने से लोगों की कमर व पीठ दर्द की शिकायतें बढ़ गई हैं।फोटो-37नगर संसाधन केंद्र के सामने, ब्लॉक संसाधन केंद्र जखौरा और अंबे ट्रेवल्स के सामने एवं चर्च के आगे नहर की पुलिया से महिला थाना, एसपी आवास से होते हुए अग्निशमन केंद्र विभाग के कार्यालय के आगे तक इस सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे होने से यहां वाहन फिसलने की दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं।फोटो-38महिला थाना से एसपी कार्यालय होते हुए अग्निशमन विभाग के आगे तुवन की ओर की सड़क में अनगिनत गड्ढे हो गए हैं। यहां तक कि डीएम, एसपी, मंत्री विधायक भी अपने वाहनों से यहां से हिचकौले खाते हुए अक्सर इसी सड़क से निकल जाते हैं, लेकिन सड़क की कोई पहल अब तक नहीं हो सकी है।उबड़-खाबड़ व गड्ढा युक्त सड़कों पर गाड़ी चलाने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सड़कों में गड्ढे होने के कारण रीढ़ की हड्डी के दर्द से पीड़ित मरीज मेडिकल कॉलेज में उपचार को पहुंच रहे हैं। ओपीडी में हर दिन कुल मरीजों में दस फीसदी से अधिक मरीज ऐसे ही होते हैं।-महेश नवेदया, विभाग अध्यक्ष, हड्डी रोग विभाग, मेडिकल कॉलेज।