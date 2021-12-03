Lalitpur News: फर्जी तरीके से अग्निवीर बनने वाला आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस ने आरोपी आकाश के खिलाफ कार्रवाई की है। उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया है। सितंबर माह में कोतवाली सदर पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का मामला दर्ज किया था। आकाश के साथ कन्हैया और वीरेंद्र भी इसमें आरोपी बनाए गए थे। इन तीनों पर फर्जी दस्तावेज से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप है। जांच में यह सामने आया कि आकाश ने गैंचवारा निवासी रामचरन के दस्तावेज पर अपनी फोटो लगाई थी। कन्हैया और वीरेंद्र ने भी अन्य युवकों के अभिलेखों का इस्तेमाल किया था। इन युवकों ने अपनी कम उम्र दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेज का सहारा लिया था।आरोपी आकाश की ट्रेनिंग और तैनातीचयनित होने के बाद आरोपी आकाश ने प्रशिक्षण भी लिया था। उसने नवंबर 2025 से हैदराबाद में तीन महीने का प्रशिक्षण पूरा किया। इसके बाद जुलाई 2026 में उसकी तैनाती हुई। आकाश एक महीने तक आगरा में तैनात रहा।फर्जीवाड़े का खुलासा और अन्य आरोपियों की तलाशयह फर्जीवाड़ा पुलिस सत्यापन के दौरान सामने आया। सत्यापन प्रक्रिया में दस्तावेज की फोटो और पहचान में अंतर पाया गया। इसी अंतर के कारण इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। शनिवार रात पुलिस ने वांछित आरोपी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में शामिल अन्य दो आरोपी कन्हैया और वीरेंद्र की तलाश अभी भी जारी है।फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अग्निवीर में चयनित होने के मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रकरण में वांछित चल रहे दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है।अजय कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर