पुलिस की पाठशाला : साइबर अपराध से बचाव के लिए तकनीकी रूप से जागरूक रहना जरूरी : एएसपी
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:20 AM IST
Updated Tue, 24 Nov 2026 01:20 AM IST
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ललितपुर। पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय में सोमवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से पुलिस पाठशाला आयोजित हुई। इसमें साइबर क्राइम थाना प्रभारी निरीक्षक शाबेज खान, उपनिरीक्षक राहुल सिंह, सिपाही पवन कुमार, प्राचार्य डॉ. सूफिया, प्रकाश खरे, साधना नांगल, रंजना श्रीवास्तव, रजनी यादव, नेहा याज्ञिक सहित विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्राएं मौजूद रहीं। यातायात प्रभारी निरीक्षक आलोक तिवारी ने यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं, प्रभारी पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने छात्राओं के सवालों के जवाब दिए।
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साइबर ठगी होने पर यह करें
- साइबर अपराध का शिकार होने पर छिपाएं नहीं, तत्काल माता-पिता और पुलिस को बताएं।
- गोल्डन ऑवर में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
- सोशल मीडिया पर उपहार या अन्य प्रलोभनों से बचें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- व्हाट्सएप पर आई एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। ऐसा करने पर साइबर अपराधी मोबाइल हैक कर लेते हैं।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गोपनीय जानकारी साझा न करें।
- मोबाइल में मजबूत पासवर्ड या स्क्रीन लॉक रखें। पासवर्ड में अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर न रखें।
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सवाल-जवाब
सवाल : कोई सोशल मीडिया पर फोटो का गलत इस्तेमाल करें तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : घबराएं नहीं और उस व्यक्ति से बहस न करें। चैट, फोटो और प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। परिजनों को बताएं और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।
सवाल : गलती से एपीके फाइल डाउनलोड हो जाएं तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : तत्काल मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दें। बैंक संबंधी जानकारी साझा हो गई है तो बैंक को सूचना देकर खाता और कार्ड को सुरक्षित कराएं।
सवाल : कोई सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बना ले तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : उस आईडी का स्क्रीनशॉट लें, संबंधित प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करें और साइबर पुलिस से शिकायत करें। अपने दोस्तों को भी फर्जी आईडी के बारे में सूचना दें।
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सवाल : किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज या लिंक आए तो क्या करें ?
जवाब : अनजान लिंक पर क्लिक न करें। इसमें ठगी का जाल हो सकता है। मैसेज डिलीट करें और जरूरत पड़ने पर माता-पिता या पुलिस को बताएं।
सवाल : कॉलेज और कोचिंग जाते समय कोई पीछा करे तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : कोई व्यक्ति पीछा करता है तो इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाना, डायल-112 पर करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
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साइबर ठगी होने पर यह करें
- साइबर अपराध का शिकार होने पर छिपाएं नहीं, तत्काल माता-पिता और पुलिस को बताएं।
- गोल्डन ऑवर में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
- सोशल मीडिया पर उपहार या अन्य प्रलोभनों से बचें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें।
- व्हाट्सएप पर आई एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। ऐसा करने पर साइबर अपराधी मोबाइल हैक कर लेते हैं।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गोपनीय जानकारी साझा न करें।
- मोबाइल में मजबूत पासवर्ड या स्क्रीन लॉक रखें। पासवर्ड में अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर न रखें।
सवाल-जवाब
सवाल : कोई सोशल मीडिया पर फोटो का गलत इस्तेमाल करें तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : घबराएं नहीं और उस व्यक्ति से बहस न करें। चैट, फोटो और प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। परिजनों को बताएं और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।
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सवाल : गलती से एपीके फाइल डाउनलोड हो जाएं तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : तत्काल मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दें। बैंक संबंधी जानकारी साझा हो गई है तो बैंक को सूचना देकर खाता और कार्ड को सुरक्षित कराएं।
सवाल : कोई सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बना ले तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : उस आईडी का स्क्रीनशॉट लें, संबंधित प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करें और साइबर पुलिस से शिकायत करें। अपने दोस्तों को भी फर्जी आईडी के बारे में सूचना दें।
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सवाल : किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज या लिंक आए तो क्या करें ?
जवाब : अनजान लिंक पर क्लिक न करें। इसमें ठगी का जाल हो सकता है। मैसेज डिलीट करें और जरूरत पड़ने पर माता-पिता या पुलिस को बताएं।
सवाल : कॉलेज और कोचिंग जाते समय कोई पीछा करे तो क्या करना चाहिए ?
जवाब : कोई व्यक्ति पीछा करता है तो इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाना, डायल-112 पर करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।