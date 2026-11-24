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साइबर ठगी होने पर यह करें- साइबर अपराध का शिकार होने पर छिपाएं नहीं, तत्काल माता-पिता और पुलिस को बताएं।- गोल्डन ऑवर में साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।- सोशल मीडिया पर उपहार या अन्य प्रलोभनों से बचें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें।- व्हाट्सएप पर आई एपीके फाइल को डाउनलोड न करें। ऐसा करने पर साइबर अपराधी मोबाइल हैक कर लेते हैं।- सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर गोपनीय जानकारी साझा न करें।- मोबाइल में मजबूत पासवर्ड या स्क्रीन लॉक रखें। पासवर्ड में अपना नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर न रखें।सवाल-जवाबसवाल : कोई सोशल मीडिया पर फोटो का गलत इस्तेमाल करें तो क्या करना चाहिए ?जवाब : घबराएं नहीं और उस व्यक्ति से बहस न करें। चैट, फोटो और प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। परिजनों को बताएं और साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं।सवाल : गलती से एपीके फाइल डाउनलोड हो जाएं तो क्या करना चाहिए ?जवाब : तत्काल मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दें। बैंक संबंधी जानकारी साझा हो गई है तो बैंक को सूचना देकर खाता और कार्ड को सुरक्षित कराएं।सवाल : कोई सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बना ले तो क्या करना चाहिए ?जवाब : उस आईडी का स्क्रीनशॉट लें, संबंधित प्लेटफार्म पर रिपोर्ट करें और साइबर पुलिस से शिकायत करें। अपने दोस्तों को भी फर्जी आईडी के बारे में सूचना दें।सवाल : किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज या लिंक आए तो क्या करें ?जवाब : अनजान लिंक पर क्लिक न करें। इसमें ठगी का जाल हो सकता है। मैसेज डिलीट करें और जरूरत पड़ने पर माता-पिता या पुलिस को बताएं।सवाल : कॉलेज और कोचिंग जाते समय कोई पीछा करे तो क्या करना चाहिए ?जवाब : कोई व्यक्ति पीछा करता है तो इसकी शिकायत नजदीकी पुलिस थाना, डायल-112 पर करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।