Lalitpur News: एआई पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए-शालिनी झा

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प्राचार्य प्रो केशव देव की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। सत्र का विषय ‘लीडरशिप इन द ऐज ऑफ़ एआई, पर्सनैलिटी एंड इट्स इंपैक्ट इन कॅरिअर ग्रोथ’ था। जी एनआइओटी इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट स्टडीज ग्रेटर नोएडा के असिस्टेंट प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कॅरिअर डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने लीडरशिप में ए आइ का सही इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, यह भी बताया।वक्ता शालिनी झा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल सीखने और समझने के उपकरण के रूप में उपयोग होना चाहिए। उन्होंने छात्रों को ए आइ पर पूरी तरह निर्भर न रहने की सलाह दी। डॉ. विजेंद्र सिंह ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित उपयोग के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी ए आइ उपकरण को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। ए आइ का उपयोग केवल एक सहायक के रूप में ही करना उचित है। प्राचार्य प्रो केशव देव ने सभी विषय विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छात्रों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शैक्षिक जीवन और कॅरिअर वृद्धि के लिए सोच समझकर उपयोग करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. रीतेश कुमार खरे ने किया। इस मौके पर डॉ. डीके साहू, डॉ. अर्चना सुरौठिया, नजम उल रफी, अनुराधा सिंह, डॉ. सुनील कुमार, डॉ. स्वीकृति सिंह, बलराम, छोटेलाल और नेहा सिंह के अलावा छात्र-छात्राएं उपस्थित रहीं।