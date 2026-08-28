Lalitpur News: 36 घंटे बाद भी बेतवा में बहे युवक का नहीं चला पता

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थाना पूराकलां क्षेत्र के ग्राम बिरधा निवासी सुखदेव 26 अगस्त को दोस्तों के साथ सुकवां-डुकवां बांध पर पिकनिक मनाने गया था। यहां सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से वह बेतवा नदी के तेज बहाव में गिर गया और बह गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से उसकी तलाश शुरू कराई गई। कई घंटे प्रयास के बाद भी नदी का बहाव तेज होने के कारण सफलता नहीं मिली।स्थानीय गोताखोरों के प्रयास विफल रहने के बाद कानपुर से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम को बुलाया गया। बृहस्पतिवार दोपहर 12 सदस्यीय टीम रेस्क्यू के लिए आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने नदी का जायजा लिया, लेकिन तेज बहाव और उफान के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका।एनडीआरएफ की टीम पूरे दिन नदी का बहाव और जलस्तर कम होने का इंतजार करती रही। रात तक भी पानी कम नहीं हुआ। इसके बाद टीम लौट गई। अब नदी का जलस्तर कम होने पर दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए जाने की उम्मीद है।किनारों पर तलाश जारीथानाध्यक्ष पूराकलां अजमेर सिंह भदौरिया ने बताया कि बेतवा नदी में बहे युवक की तलाश के प्रयास किए जा रहे हैं। नदी के उफान पर होने के कारण फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना संभव नहीं है। जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस की टीमें नदी के किनारों पर लगातार खोजबीन कर रही हैं।