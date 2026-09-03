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Lalitpur News: बारिश से नाराहट में कच्चा मकान गिरा, मुआवजे की मांग

Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:52 PM IST
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Mud house collapses in Narahat due to rain; compensation demanded.
अर्जुन खिरिया। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण पाली तहसील के नाराहट ग्राम में कच्चा मकान गिर गया। बुधवार शाम से जारी बारिश के चलते रात में यह हादसा हुआ। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
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ग्राम नाराहट निवासी मिथलेश का कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। मकान गिरने की तेज आवाज से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि हादसे के समय मकान में कोई मौजूद नहीं था। परिवार के सभी सदस्य दूसरे मकान में सो रहे थे। इस कारण कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि, कच्चे मकान में रखा घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। इससे परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और आवासीय मदद भी उपलब्ध कराने की मांग की है।
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डोंगराकलां में बारिश से किसान का कच्चा घर ढहा, अनाज खराब



पाली/बंगरिया। रविवार को हुई जोरदार बारिश के कारण डोंगराकलां निवासी किसान अरविंद का कच्चा घर भरभराकर गिर गया। उसने बताया कि उनके घर में भूसा और अनाज रखा हुआ था। लगातार हो रही बारिश के चलते मकान की कच्ची दीवारें बहुत कमजोर हो गई थीं। इसी कमजोरी के कारण मकान अचानक ढह गया। मकान गिरने से उसमें रखा सारा अनाज और भूसा पूरी तरह से खराब हो गया। इस घटना से किसान अरविंद को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने प्रशासन से इस नुकसान की तत्काल जांच कराने की मांग की है। किसान ने सरकार से जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाए जाने की अपील भी की है। संवाद
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अर्जुन खिरिया। जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते पाली तहसील के नाराहट में कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। बुधवार की शाम से बारिश लगातार जारी है। बारिश से ग्राम नाराहट निवासी मिथलेश कुमारी का कच्चा मकान रात में अचानक भरभराकर गिर गया। हालांकि, कच्चे मकान में रखा अन्य घरेलू सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया। जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। लगातार बारिश के कारण कच्चे मकानों के गिरने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मौके का निरीक्षण कर आर्थिक सहायता एवं आवासीय मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। संवाद
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