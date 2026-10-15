Lalitpur News: अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक चालक की मौत

विज्ञापन



मृतक के भाई गोविंद ने बताया कि मंगलवार की सुबह उसका भाई कैलाश बाइक से अपनी पुत्री की ससुराल मध्य प्रदेश के ग्राम बामौर गया था। वहां से बुधवार की सुबह वह घर वापस लौट रहा था। थाना जखौरा के ग्राम भरपुरा-थनवारा पास अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों और 108 एंबुलेंस की मदद से कैलाश को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकाें ने उसके शरीर का परीक्षण करने के बाद मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मृतक के परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतक चार भाई-दो बहनों में बड़ा था। उसके एक पुत्र व तीन पुत्रियां हैं। वह खेती किसानी करता था। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन

ललितपुर। पुत्री की ससुराल से घर से लौटते समय बुधवार की सुबह 40 वर्षीय कैलाश निवासी ग्राम सिमरिया थाना बानपुर की बाइक को ग्राम भरतपुरा-थनवारा के बीच अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।