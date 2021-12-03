Lalitpur News: पाइपलाइन बिछाने के बाद महरौनी-ललितपुर राजमार्ग बदहाल, गड्ढों से जूझ रहे लोग

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ललितपुर राजमार्ग पर ग्राम छपरट, समोगर, छिल्ला और खितबांस में भी पाइपलाइन के लिए खाइयां खोदी गईं थीं। इन खाइयों को भरने में केवल खानापूर्ति की गई थी। इससे कुछ दिनों में ही गिट्टी उखड़ गई और खाइयां फिर से बन गईं। अज्ञात वाहन चालकों को इन गड्ढों का तब पता चलता है जब उनका वाहन उनमें गिर जाता है। पीडब्लूडी ने इन खतरनाक जगहों पर कोई सांकेतिक बोर्ड भी नहीं लगाया है। राहगीरों ने बताया कि भरे वाहन लेकर इस सड़क से निकलना बेहद मुश्किल है। महरौनी से ललितपुर तक सड़क छह जगहों पर पूरी तरह कटी हुई है। बरसात के कारण यह सड़क गहरी खाइयों में बदल गई है।0000000000राहगीरों की परेशानी और दुर्घटनाएंफोटो 4महरौनी ललितपुर मार्ग पर बनी खाइयों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इन खाइयों में वाहन गिरकर उछलते हैं। जिलाधिकारी को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। उन्हें शीघ्रता से सड़क की खाइयों का डामरीकरण कराने का आदेश देना चाहिए। साथ ही, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए।- अवधेश कुमार मिश्रा00000सड़क पर बनी अंधी खाइयों का अनजान चालकों को पता नहीं होता। वाहन चालक खाई के पास आते ही उसमें गिर जाते हैं, जिससे वाहन में बैठे लोग घबरा जाते हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को इन खाइयों को शीघ्र भरवाना चाहिए।- हीरालाल0000महरौनी से ललितपुर तक की सड़क छह स्थानों पर पूरी तरह कटी हुई है। बरसात के कारण यह सड़क गहरी खाई में बदल गई है। इससे राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। विभागीय अधिकारी इस समस्या से अनजान बने हुए हैं।-राजेश कुमार व्यापार मंडल महामंत्री।00000000महरौनी से ललितपुर मार्ग पर पाइपलाइन डालने से हुए गड्ढों को सही करवाने के लिए जल निगम को पत्र लिखा जाएगा।-रोहित त्रिपाठी, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग