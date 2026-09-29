विधान परिषद निर्वाचन: आठ मतदान केंद्र व 13 मतदेय स्थल बनाए गए

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नामांकन पत्र 29 सितंबर से 06 अक्तूबर तक सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक प्राप्त किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 07 अक्तूबर को होगी। नामांकन पत्रों की वापसी 09 अक्तूबर को निर्धारित है। नामांकन से संबंधित प्रक्रिया न्यायालय आयुक्त, झांसी में पूरी की जाएगी। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह 8 से दोपहर 4 बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को संपन्न होगी। ललितपुर में निर्वाचन के लिए कुल 08 मतदान केंद्र और 13 मतदेय स्थल बनाए गए हैं।जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा। उन्होंने स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। सभी दलों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने का आग्रह किया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश कुमार ने प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। बैठक में जिला सूचना अधिकारी डीएस दयाल, निर्वाचन कार्यालय के प्रधान सहायक धर्मेंद्र प्रधान, राजनीतिक दलों में जिलाध्यक्ष डॉ. दयाराम रजक, सपा जिला उपाध्यक्ष अनवर खान, आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष हरदयाल सिंह, बसपा जिलाध्यक्ष जानकी प्रसाद, अपना दल (सोने लाल) जिला महासचिव सोहन लाल निरंजन आदि मौजूद रहे।