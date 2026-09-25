Lalitpur: कार की टक्कर से बाइक सवार वृद्ध की मौत, नाती घायल, ग्राम रानीपुरा के पास हुआ हादसा
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 25 Sep 2026 07:25 PM IST
सार
दोनों बाइक पर सवार होकर अपने गांव से जखौरा ट्राली लेने के लिए आ रहे थे। राजघाट चौकी क्षेत्र के रानीपुरा के पास सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी।
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विस्तार
राजघााट चौकी क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा के पास शुक्रवार की दोपहर कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 65 वर्षीय काशीराम साहू निवासी ग्राम हिरावल थाना चंदेरी मध्य प्रदेश की मौत हो गई। जबकि, उसका नाती 28 वर्षीय सतीश घायल हो गया, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। दोनों अपने गांव से जखौरा ट्राली लेने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।
घटना में घायल सतीश के साले राजेश ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर को काशीराम अपने गोद लिए नाती सतीश के साथ बाइक से जखौरा ट्राली लेने के लिए आ रहे थे। राजघाट चौकी क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा के पास सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां काशीराम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।
राजेश ने यह भी बताया कि काशीराम ने सतीश को बचपन से गोद ले लिया था। सतीश भी अपने नाना के यहां रहता था। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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घटना में घायल सतीश के साले राजेश ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर को काशीराम अपने गोद लिए नाती सतीश के साथ बाइक से जखौरा ट्राली लेने के लिए आ रहे थे। राजघाट चौकी क्षेत्र के ग्राम रानीपुरा के पास सामने से आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। गांव वालों की मदद से घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। यहां काशीराम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की।
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राजेश ने यह भी बताया कि काशीराम ने सतीश को बचपन से गोद ले लिया था। सतीश भी अपने नाना के यहां रहता था। सीओ सदर अजय कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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