Lalitpur: जामनी नदी के कुझान घाट पर पानी के तेज बहाव में बह गया तेल टैंकर, वीडियो
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 25 Sep 2026 10:32 AM IST
सार
पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक तेल टैंकर चालक ने वाहन को पुल पार कराने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज बहाव के चलते टैंकर अनियंत्रित हो गया और पानी में बह गया।
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विस्तार
नाराहट-महरौनी मार्ग स्थित कुझान घाट पर शुक्रवार को पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक तेल टैंकर चालक ने वाहन को पुल पार कराने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज बहाव के चलते टैंकर अनियंत्रित हो गया और पानी में बह गया। हादसे के दौरान चालक ने किसी तरह टैंकर से निकलकर अपनी जान बचाई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुल के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा था। इसके बावजूद चालक ने टैंकर को पुल से निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वाहन अपना संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते टैंकर पानी की चपेट में आकर बहने लगा। चालक ने टैंकर से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
वीडियो...
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुल के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा था। इसके बावजूद चालक ने टैंकर को पुल से निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वाहन अपना संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते टैंकर पानी की चपेट में आकर बहने लगा। चालक ने टैंकर से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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