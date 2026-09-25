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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Lalitpur: Oil tanker swept away by strong currents at Jamni River's Kujhan Ghat; video.

Lalitpur: जामनी नदी के कुझान घाट पर पानी के तेज बहाव में बह गया तेल टैंकर, वीडियो

Fri, 25 Sep 2026 10:32 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Fri, 25 Sep 2026 10:32 AM IST
सार

पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक तेल टैंकर चालक ने वाहन को पुल पार कराने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज बहाव के चलते टैंकर अनियंत्रित हो गया और पानी में बह गया।

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Lalitpur: Oil tanker swept away by strong currents at Jamni River's Kujhan Ghat; video.
पानी के तेज बहाव में बहता टैंकर। - फोटो : संवाद

विस्तार
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नाराहट-महरौनी मार्ग स्थित कुझान घाट पर शुक्रवार को पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव होने के बावजूद एक तेल टैंकर चालक ने वाहन को पुल पार कराने का प्रयास किया। इसी दौरान तेज बहाव के चलते टैंकर अनियंत्रित हो गया और पानी में बह गया। हादसे के दौरान चालक ने किसी तरह टैंकर से निकलकर अपनी जान बचाई।
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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुल के ऊपर से तेज गति से पानी बह रहा था। इसके बावजूद चालक ने टैंकर को पुल से निकालने का प्रयास किया, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वाहन अपना संतुलन खो बैठा। देखते ही देखते टैंकर पानी की चपेट में आकर बहने लगा। चालक ने टैंकर से निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।
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वीडियो...
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