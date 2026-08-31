Lalitpur: युवक-युवती के पेड़ से लटके मिले शव, दोनों हैं शादीशुदा, घटना से इलाके में फैली सनसनी

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बताया जा रहा है कि मृतक युवक तीन बच्चों का पिता था, जबकि महिला भी शादीशुदा थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही है। दोनों के शव एक ही पेड़ से लटके मिले। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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थाना जखोरा क्षेत्र के ग्राम थनवारा में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पेड़ से युवक व युवती के शव लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।