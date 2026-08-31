Lalitpur: युवक-युवती के पेड़ से लटके मिले शव, दोनों हैं शादीशुदा, घटना से इलाके में फैली सनसनी
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Mon, 31 Aug 2026 11:37 AM IST
सार
दोनों युवक व युवती शादीशुदा बताए जा रहे हैं। वहीं, घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। शव को कब्जे में लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
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विस्तार
थाना जखोरा क्षेत्र के ग्राम थनवारा में सोमवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पेड़ से युवक व युवती के शव लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
बताया जा रहा है कि मृतक युवक तीन बच्चों का पिता था, जबकि महिला भी शादीशुदा थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही है। दोनों के शव एक ही पेड़ से लटके मिले। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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बताया जा रहा है कि मृतक युवक तीन बच्चों का पिता था, जबकि महिला भी शादीशुदा थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने की बात सामने आ रही है। दोनों के शव एक ही पेड़ से लटके मिले। घटना के बाद गांव में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
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