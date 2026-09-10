Lalitpur News: जेल में बंद आरोपी पर हत्या की सुपारी देने की कोशिश का आरोप

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बोल्लीनेनी वेंकट रमणैय्या ने सीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था। उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2026 की शाम करीब पांच बजे उन्हें कोर्ट परिसर के पास धमकी मिली। पोन्नुरु श्रीनिवासुलु के साले मोगिली मल्लिकार्जुन राव और मोगली रंगाराव ने मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया। मल्लिकार्जुन राव ने फोन पर मेदुर मुरली मोहन से बात कराई। मुरली मोहन ने गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी।19 जून 2026 को गंगीनेनी रंगाराव और पब्बी शेट्टी शिवाप्रसाद राव जिला कारागार में पोन्नुरु श्रीनिवासुलु से मिले थे। पोन्नुरु श्रीनिवासुलु 2025 में दर्ज धोखाधड़ी के केस में बंद है। आरोप है कि उसने मुलाकात के दौरान अपने सालों की सहायता से हत्या की सुपारी दिलवा दी है। यह सुपारी बोल्लीनेनी वेंकट रमणैय्या और उनके भाई बोल्लिनेनी वेकंट रामाराव की हत्या के लिए दी गई। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।