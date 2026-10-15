Lalitpur News: बीमारियों से कैसे लड़ेंगे नौनिहाल, 35 फीसदी टीकाकरण प्रभावित

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शिशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने और शिशु मृत्युदर कम करने के लिए नियमित टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत बच्चों को उम्र के अनुसार विभिन्न टीके लगाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं को भी निर्धारित समय पर टीके लगाए जाते हैं, ताकि मां और शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद मिल सके। लेकिन संविदा एएनएम की हड़ताल के चलते टीकाकरण सत्र प्रभावित होने से निर्धारित लक्ष्य पूरा करना चुनौती बन गया है।105 संविदा एएनएम हड़ताल पर, 150 से अधिक सत्र प्रभावितजिले में विभिन्न केंद्रों पर तैनात 105 संविदा एएनएम स्थायीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसके चलते नियमित टीकाकरण के 150 से अधिक सत्र प्रभावित हुए हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित एएनएम से टीकाकरण कराया जा रहा है। इसके बावजूद सभी निर्धारित सत्रों का संचालन नहीं हो पा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, नियमित एएनएम और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की मदद से करीब 65 फीसदी टीकाकरण कराया जा रहा है। शेष 35 फीसदी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाने से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को निर्धारित समय पर टीके नहीं लग पा रहे हैं। इससे छूटे हुए लाभार्थियों का टीकाकरण पूरा कराने की चुनौती बढ़ गई है।शिशुओं के टीकाकरण की स्थितिटीका का नाम - लक्ष्य - टीकाकरण - वंचितपेंटा - 1692 - 1099 - 593पोलियो - 1692 - 1099 - 593बीसीजी - 1926 - 1251 - 675मीजिल्स रुबेला - 2160 - 1404 - 756आईपीवी प्रथम - 1944 - 1263 - 681आईपीवी द्वितीय- 1674 - 1088 - 586रोटावायरस तृतीय- 1674 - 1088 - 586गर्भवती महिलाओं और बच्चों के अन्य टीकों की स्थितिटीका का नाम - लक्ष्य - टीकाकरण - वंचितटीटी (एएनसी) - 2034 - 1322 - 712टीटी (10 वर्ष) - 738 - 479 - 259टीटी (16 वर्ष) - 630 - 409 - 221डीपीटी(05 वर्ष)- 1098 - 713 - 385आयरन बड़ी - 2790 - 1813 - 977विटामिन ए - 2160 - 1404 - 756नोटआंकड़े विभागीय सूत्रों के अनुसारनियमित एएनएम से प्रतिदिन टीकाकरण सत्र लगवाए जा रहे हैं। टीकाकरण के लिए टीमें बनाकर काम कराया जा रहा है। इससे लगभग 65 फीसदी टीकाकरण हो चुका है। शेष लक्ष्य पूरा करने की तैयारी की जा रही है।-डॉ. वीरेंद्र सिंह, सीएमओ, ललितपुर