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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Gram Panchayats to be revamped at a cost of 145 crore; department seeks action plan.

विकास : 145 करोड़ से संवरेंगी ग्राम पंचायतें, विभाग ने मांगी कार्ययोजना

Fri, 11 Sep 2026 12:00 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:00 AM IST
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Gram Panchayats to be revamped at a cost of 145 crore; department seeks action plan.
ललितपुर। 15वें वित्त आयोग के शेष बजट से जल्द ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 145 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी ने ग्राम पंचायतों से कार्ययोजना मांगी है। इस राशि से गांवों में सड़क, नाली, नाला और जल निकासी संबंधी अन्य कार्य कराए जाएंगे।
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बीते वित्तीय वर्ष में कई ग्राम पंचायतों ने 15वें वित्त की राशि खर्च नहीं की थी। इस राशि का 60 फीसदी हिस्सा जल निकासी पर खर्च होना था। वहीं, 40 फीसदी हिस्सा सड़क निर्माण के लिए निर्धारित था। राशि खर्च न होने से गांवों में विकास कार्य रुके हुए थे। बारिश में कच्ची गलियां समस्या बन गई थीं। कई गांवों में नाली और पुलिया के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। अब इन आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से कराया जाएगा। इन निर्माण कार्यों से जल भराव की समस्या दूर होगी। जिससे बीमारियों का खतरा भी कम होगा। साथ ही, बदहाल मार्गों पर नई सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।
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सभी ग्राम पंचायतों से शेष पड़ी 15वें वित्त की राशि के आधार पर कार्ययोजना मांगी है। इस कार्ययोजना के आने के बाद जिला प्रशासन से स्वीकृति ली जाएगी। स्वीकृति मिलने के बाद ही विकास कार्य शुरू किए जाएंगे। - कुंवर सिंह यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी
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