Lalitpur News: गोविंद सागर और जमड़ार बांध के गेट खुले

विज्ञापन

ललितपुर। जनपद में सोमवार शाम को बारिश हुई। इससे गोविंद सागर बांध और जमड़ार बांध में पानी की आवक बढ़ गई। जलस्तर निर्धारित सीमा से अधिक पहुंचने लगा। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अतिरिक्त पानी निकालने के आदेश दिए। रात नौ बजे जमड़ार बांध के गेट खोलकर 694 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं, गोविंद सागर बांध के चार गेट रात 11 बजे से दो-दो फुट खोले गए। इससे 1152 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। गेट खोलने से पहले सिंचाई विभाग ने निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया। लोगों से नदी क्षेत्र में न जाने की अपील की गई। नोडल/अधिशासी अभियंता सिंचाई खंड भूपेश सुहेरा ने बताया कि कैचमेट एरिया में बारिश से जलस्तर बढ़ा है। जलस्तर निर्धारित होने पर गेट बंद कर दिए जाएंगे। विभागीय अधिकारी जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहे हैं।