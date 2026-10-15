Lalitpur News: बिना मुंडेर के कुएं में गिरा चार वर्षीय मासूम, मौत

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परिजनों के मुताबिक, ग्राम खैरीडांग निवासी संजय यादव का चार वर्षीय बेटा विनायक बुधवार सुबह घर के पीछे खेत में स्थित कुएं के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह बिना मुंडेर वाले कुएं में गिर गया और पानी में डूब गया। आसपास मौजूद परिजनों ने उसे कुएं में गिरते देखा तो तत्काल बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने कुएं से विनायक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वह अचेत हो चुका था। परिजन उसे आनन-फानन में सीएचसी बार लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।थानाध्यक्ष बार सुधाकर पांडेय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में जांच की जा रही है।हादसों का कारण बन रहे बिना मुंडेर के कुएंग्रामीण क्षेत्रों में खेतों पर बने कई कुएं बिना मुंडेर और सुरक्षा घेरे के हैं। बारिश के दिनों में आसपास की जमीन पर फिसलन और कुओं में पानी भरा होने से खतरा बढ़ जाता है। ऐसे कुएं खेतों की ओर जाने वाले ग्रामीणों, बच्चों और मवेशियों के लिए जोखिम बने हुए हैं। जिले में पहले भी ऐसे कुओं में गिरने से कई लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद खुले कुओं को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत बनी हुई है।जिले में पहले भी हो चुके हैं ऐसे हादसे1 अक्तूबर 2025: थाना गिरार क्षेत्र के ग्राम झांकर निवासी 12 वर्षीय अक्षय उर्फ बादल की खेलते समय बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मौत हो गई थी।22 जनवरी 2026: थाना गिरार क्षेत्र के ग्राम धौरीसागर मजरा सकरा में खेलते समय पांच वर्षीय कार्तिक और सात वर्षीय रामजी कुएं में गिर गए थे। दोनों की मौत हो गई थी।25 जून 2026: कस्बा बार के मजरा राधापुर निवासी 40 वर्षीय प्रमोद कुमार रात में खेत पर जाते समय बिना मुंडेर के कुएं में गिर गए थे। पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई थी।30 जुलाई 2026: कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम मड़वारी निवासी 10 वर्षीय बॉबी की घर के पास बिना मुंडेर के कुएं में गिरने से मौत हो गई थी।19 सितंबर 2026: थाना बार क्षेत्र के ग्राम तुर्का निवासी 55 वर्षीय बेनी बाई खेत में बने बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई थीं। उनकी मौत हो गई थी।19 सितंबर 2026: थाना मदनपुर क्षेत्र के ग्राम बारई निवासी 28 वर्षीय प्रवेश खेत में बने कुएं से पानी खींचते समय उसमें गिर गई थीं। उनकी मौत हो गई थी।22 सितंबर 2026: थाना जखौरा क्षेत्र के ग्राम कारी पहाड़ी निवासी 16 वर्षीय प्रिंस का शव कुएं में मिला था। परिजनों ने कुएं में फिसलकर गिरने की आशंका जताई थी।