Lalitpur News: बर्बाद फसल दिखा किसानों ने डीएम से मांगा मुआवजा

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किसानों ने जिलाधिकारी को बताया कि अधिक बारिश से उनकी उड़द और सोयाबीन की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। गंगचारी, तिसगना, गोरा, धौरीसागर, गणेशपुरा, हसरा, हंसरी, लिधौरा, जमुनिया खेरा, सादुमल, बहादुरपुर और बछरावनी समेत कई गांवों में यह नुकसान हुआ है। किसानों ने खराब फसल का जल्द सर्वे कराने की मांग की। उन्होंने पूरा मुआवजा और बीमा राशि दिलाने की अपील की। किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल हस्तक्षेप की गुहार लगाई।इनसेटमड़ावरा और परोल समितियों पर खाद की कालाबाजारी का आरोपकिसानों ने जिलाधिकारी से खाद की कालाबाजारी रोकने की मांग की है। उन्होंने बताया कि मड़ावरा और परोल साधन सहकारी समितियों पर कर्मचारी तैनात हैं। ये कर्मचारी भोले-भाले किसानों को लालच देकर उनका अंगूठा लगवा लेते हैं। इसके बाद किसानों को खाद नहीं दी जाती है। कर्मचारी इस खाद को दलालों के जरिये बाजार में बेचते हैं। यह खाद 1800 से 2000 रुपये प्रति बोरी के दाम पर बेची जाती है। किसानों को बताया जाता है कि एक दिन में केवल 100 बोरी देने का आदेश है। उनसे कहा जाता है कि आज की 100 बोरी बंट चुकी है। किसानों को अगले दिन आने को कहा जाता है। किसानों ने जिलाधिकारी से इस मामले की जांच कर कार्रवाई करने की अपील की है।000000फसलें खराब होने से किसान चिंतितबिरधा। ललितपुर जिले की पाली और ललितपुर तहसील के बिरधा क्षेत्र में लगातार बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार से शुक्रवार तक हुई मूसलाधार बारिश से खेतों में जलभराव हो गया है। पानी भरने से उड़द और सोयाबीन की फसलें सड़ने लगी हैं। इससे किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका है।000000000000मूंग और तिल की फसल सड़ीबार। विकासखंड बार क्षेत्र में चार दिनों की अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में लगातार जलभराव है। उड़द, मूंग और तिल की फसलें खेत में ही सड़ने लगी हैं। उड़द की फलियां काली पड़कर गिरीं, पौधे पानी में डूबे हैं। किसानों के अनुसार, अच्छी फसल के बावजूद मूसलाधार बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। खेतों में एक से दो फीट पानी भरने से फलियां अंकुरित होकर पत्तियां सड़ रही हैं।प्रभावित किसानों ने तहसील प्रशासन और कृषि विभाग से फसल नुकसान का सर्वे कराने की मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उचित मुआवजे की भी मांग की।फैक्ट फाइलखरीफ फसल पर एक नजर...................कुल क्षेत्रफल-3,24,236 हेक्टेयरदलहन -1,58,977 हेक्टेयरतिलहन-88757 हेक्टेयरमूंगफली-54014 हेक्टेयरशेष क्षेत्रफल में अन्य फसलें00000000000000बोले किसानउड़द, मूंग और सोयाबीन की फसल खराब होने से हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।-सूरत सिंह यादव, किसान कलोथरा000000जब हम लोगों ने सोयाबीन की बोआई की तो कई क्विंटल सोयाबीन अंकुरित नहीं हुआ तो उड़द की बोआई की लेकिन चार दिन से लगातार बारिश ने खेत में पानी भर जाने से सोयाबीन और मूंगफली सहित सभी फसलें सड़ने लगी है।-उदयभान यादव किसान0000000000000वर्जनलगातार बारिश से फसलों के नुकसान का सर्वे के निर्देश दिए हैं, सर्वे रिपोर्ट आने पर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कराए। सत्य प्रकाश,जिलाधिकारी