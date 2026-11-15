छठ पूजा : खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू

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जनपद में विभिन्न विभागों में बिहार व पूर्वांचल के कर्मचारी एवं कामगारों ने छठ पूजा के दूसरे दिन शनिवार को विधि-विधान से खरना की रस्म निभाई। उन्होंने केले के पत्ते पर केला, रोटी और खीर को रखा और उस पर रोली व फूल पत्ती चढ़ाते हुए अगरबत्ती और दीपक जलाए। इसके बाद छठी माई का पूजन किया। महिलाओं ने जल अर्पित करते हुए रात्रि के समय छठी माई की पूजा की और परंपरा अनुसार केले के पत्ते पर ही रखकर खीर रोटी खाई। इसके बाद महिलाओं ने निर्जला व्रत शुरू किया जो छत्तीस घंटे तक चलेगा। यह व्रत वह अब सोमवार को सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद खोलेंगी। जबकि, तीसरे दिन आज रविवार की शाम को लोग फल, गन्ना एवं ठेकुआ आदि को दउरा में सजाकर छठ पूजा के लिए शहर के सुम्मेरा तालाब पर जाएंगे और वहां सूप में फल सजाकर पूरे विधि-विधान के साथ छठी माई की पूजा-अर्चना करके डूबते सूर्य भगवान को दूध से अर्घ्य देंगे। इसके बाद सोमवार क सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन करेंगेछठ पूजा के लिए शहर के सुम्मेरा तालाब पर नृसिंह मंदिर की ओर शिव मंदिर के सामने घाटों पर नगर पालिका द्वारा तैयारियां की गई हैं और टेंट लगाकर यहां छाया का इंतजाम किया गया है। यहां घाटों पर सफाई कराई गई, ताकि आज यहां छठ पर्व के तीसरे दिन रविवार को श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य दे सकें।फोटो-40कैप्सन-राखी तिवारी।छठ पर्व की तैयारियां पूरी हो गई हैं। शनिवार को पर्व के दूसरे दिन खरना का व्रत रखा। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रखा है, जो सोमवार की सुबह खोला जाएगा। आज रविवार को तीसरे दिन तालाब पर डूबते सूर्य को परिवार के संग अर्घ्य देंगे। व्रत को लेकर काफी उत्साह है।-राखी, श्रद्धालु।फोटो-41कैप्सन-अन्विता तिवारी।छठ पर्व की शुरूआत शुक्रवार से नहाय खाय की परंपरा के साथ शुरू हो गया है। शनिवार को खरना की रस्म के साथ दूसरे दिन का व्रत रखा और खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रखा है। अब आज रविवार को तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे और कल सोमवार को सुबह उगते सूर्य का पूजन कर व्रत संपन्न होगा।-अन्विता तिवारी, आबकारी निरीक्षक।00000000000सुम्मेरा तालाब पर सुरक्षा रहेगी पुख्तापूर्वांचल व बिहार के रहने वाले लोग रविवार को शहर के सुम्मेरा तालाब के घाटों पर पूजन अर्चन कर डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। इसके लिए जहां नगर पालिका प्रशासन द्वारा साफ सफाई व टेंट आदि की व्यवस्था की गई है, वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा भी यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए पुलिस कर्मचारी तैनात रहेंगे।