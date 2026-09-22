Lalitpur News: गणेश पांडालों में गूंज रहे जयकारे, भक्ति में डूबा शहर

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शहर के कटरा बाजार में लालबाग के राजा की तर्ज पर गणपति बप्पा की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। दूर-दराज से भी लोग दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। सुबह और शाम की आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। रात में होने वाले भजन-कीर्तन में श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आते हैं। आयोजकों के अनुसार, कटरा बाजार में वर्ष 1986 से गणेश प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा निरंतर जारी है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी से तीन दिन पहले प्रतिमा पंडाल में पहुंच गई थी। हवन-पूजन के बाद विधि-विधान से प्रतिमा की स्थापना की गई।नई बस्ती में गणेशोत्सव समिति के बच्चों ने गणेश प्रतिमा का पंडाल सजाया है। यहां प्रतिदिन धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। दोनों स्थानों पर सुबह-शाम आरती के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आशीर्वाद ले रहे हैं। पूरे शहर में ‘गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे गूंज रहे हैं। कटरा बाजार में मज्जू सोनी, पार्षद गिरीश पाठक, राम पहलवान, लक्ष्मीनारायण सोनी और राजू सोनी सेवाएं दे रहे हैं। नवल किशोर सोनी, श्रीकांत करौलिया और वीरू सोनी भी इसमें शामिल हैं।आज होगी विमानों की महाआरतीडोल ग्यारस पर्व पर शहर के सभी विमान सुम्मेरा तालाब पहुंंचेगे। वहां विमानों में विराजमान भगवान बांके बिहारी का गंगाजल से विहार कराया जाएगा। लौटते समय विमान कटरा बाजार की गणेश झांकी पर पहुंचेगेें। यहां गणेश जी की आरती के साथ बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना और महाआरती होगी।