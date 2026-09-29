Lalitpur News: वोट चोरी के खुलासों को लेकर कांग्रेस में उबाल

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष दयाराम रजक ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और मौजूदा नाम हटाने का आरोप लगाया। दो अन्य चुनाव आयुक्त भी दस महीनों से मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं। 14 आपत्तियां दर्ज हुईं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया में धांधली और मतदाता सूची में छेड़छाड़ को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। राहुल गांधी ने चुनावी तंत्र के भाजपा को अनुचित लाभ पहुंचाने के इस्तेमाल पर आगाह किया था। ज्ञापन में अनियमितताओं की जांच, मतदाता सूची ऑडिट और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। इस दौरान कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे।

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ललितपुर। कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के मामलों पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की गिरफ्तारी की मांग करते हुए घंटाघर परिसर में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा।