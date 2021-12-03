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Lalitpur News: 13 दिन बीतने के बाद भी नहीं सुधरा बैंक का नेटवर्क, खाताधारक परेशान

Fri, 04 Sep 2026 12:12 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 12:12 AM IST
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Bank network remains down even after 13 days; account holders distressed.
बांसी। कस्बा स्थित जिला सहकारी बैंक शाखा का नेटवर्क पिछले तेरह दिन से ठप पड़ा है। नेटवर्क न होने से बैंक के सभी ऑनलाइन कार्य पूरी तरह बंद हैं। रुपये जमा, निकासी, चेक क्लीयरेंस, आरटीजीएस सहित डिजिटल लेन-देन नहीं हो पा रहे हैं। इससे रोजाना आने वाले दर्जनों खाताधारकों को बिना काम लौटना पड़ रहा है। बुजुर्ग पेंशनधारकों, किसानों और महिला समूहों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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जानकारी के मुताबिक बांसी शाखा में 21 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे से इंटरनेट नेटवर्क गायब है। 24 अगस्त को एयरटेल के इंजीनियर भोपाल से जांच करने आए तो ओडीयू. उपकरण में खराबी मिली। इंजीनियरों ने बताया कि नया सेटअप लगाना होगा और मुख्यालय से अप्रूवल लेना जरूरी है। मुख्यालय को पत्र भेज दिया गया है, लेकिन 11 दिन बाद भी नेटवर्क ठीक नहीं हो सका है। नेटवर्क ठप होने के कारण शाखा के कर्मचारी बार, तालबेहट और जिला मुख्यालय ललितपुर की शाखा में जाकर खाताधारकों का जरूरी काम निपटा रहे हैं। इससे कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त भार बढ़ गया है।
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नेटवर्क में खराबी के कारण काम ठप है। अप्रूवल के लिए मुख्यालय को पत्र भेजा गया है, जल्द ही नेटवर्क सुधर किया जाएगा।

शिवेंद्र सिंह, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी बैंक बांसी।
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