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बीफार्मा छात्र हत्याकांड: पुलिस मुठभेड़ में दो इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

Tue, 06 Oct 2026 10:18 AM IST
दीपक महाजन संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Published by: दीपक महाजन Updated Tue, 06 Oct 2026 10:18 AM IST
सार

पुलिस ने घायल आरोपी को मेडिकल काॅलेज में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए हैं।
 

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B.Pharma student murder case: Two wanted murder accused arrested in police encounter
पुलिस गिरफ्त में आरोपी। - फोटो : संवाद

विस्तार
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शहर के मोहल्ला चौकाबाग में 28 सितंबर की रात शराब दुकान के बाहर चाकू से हमला कर ग्राम मसौरा कलां हाल पटेल नगर निवासी बी फार्मा के 25 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ छोटू की हत्या के मामले वांछित चल रहे 25-25 हजार के दो इनामी पंकज सहरिया और अजय अहिरवार को मंगलवार की सुबह मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में पंकज के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। 
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28 सितंबर की रात को चौकाबाग में बीफार्मा के छात्र 25 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ छोटू की चाकू से हमला करके आधा दर्जन के करीब आरोपियों ने हत्या कर दी थी और मौके से भाग गए थे। एसपी संजीव कुमार बाजपेई ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए क्षेत्राधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में तीन टीम गठित की थी। गठित की गई पुलिस टीम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी के साथ मंगलवार की सुबह आरोपियों की तलाश में जुटे थे। इसी बीच हत्याकांड में प्रकाश में आए 25-25 हजार के इनामी हत्यारोपी पंकज सहरिया और अजय अहिरवार दिखाई दिए। पुलिस को देखकर वह भागने लगे।
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पुलिस के मुताबिक, पुलिसकर्मियों ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने तमंचे से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक आरोपी पंकज सहरिया निवासी मोहल्ला रावतयाना के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल और उसके साथी अजय अहिरवार निवासी ग्राम रघुनाथपुरा को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से तमंचा और कारतूस सहित हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद किया। पुलिस ने घायल को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।
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अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया शराब दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड हुई घटना के बाद कि गई जांच में पंकज और अजय के नाम प्रकाश में आए थे। उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित किया गया था। मंगलवार को पुलिस टीम ने मुठभेड़ में दोनो इनामी हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी के पैर में गोली लगी और वह घायल हुआ। आरोपियों के पास से आलाकत्ल चाकू मिला। घायल को अस्पताल में इलाज को भेजा गया।



जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह...
https://www.amarujala.com/video/uttar-pradesh/lalitpur/video-police-encounter-with-the-accused-in-the-bpharma-student-murder-case-two-arrested-sp-kalu-singh-shares-details-2026-10-06
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