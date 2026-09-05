Lalitpur News: सहारनपुर में ललितपुर के अनुराग प्रजापति ने योगासन में जीते दो गोल्ड मेडल

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प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से चार सौ से अधिक बच्चों ने भाग लिया। ललितपुर से अनुराग, दित्या, आराध्या और हिमांशु ने प्रतिभाग किया। इन सभी ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। योगाचार्य अनुराग चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में टीम ने हिस्सा लिया। आराध्या और दित्या ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिमांशु साहू ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ललितपुर जनपद का गौरव बढ़ाया।योगासन स्पोर्ट्स अलायंस एसोसिएशन ललितपुर इकाई के महासचिव योगाचार्य अनुराग चतुर्वेदी और सचिव योगाचार्य मुकेश साहू को सम्मानित किया गया। उन्हें योग के क्षेत्र में कई वर्षों की सेवाओं के लिए स्मृति चिह्न दिया गया। योगाचार्य ने जनपद की प्रतिभाओं को उभारने का अपना वादा पूरा होने पर खुशी जताई। उन्होंने पूरी टीम, सचिव मुकेश साहू, कोच आयुष्मान बढ़ोनिया और सभी प्रतियोगियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने युवाओं से योग को खेल और कॅरिअर के रूप में अपनाने का आह्वान किया। ललितपुर पहुंचने पर टीम का जोरदार स्वागत किया गया।