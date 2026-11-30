विज्ञापन



प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण 14 दिसंबर 1995 को हुआ था। 2400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने इस केंद्र का उद्घाटन तत्कालीन जिलाधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने किया था। यहां डॉक्टर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला सहायक, सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, वार्डबॉय, स्वीपर और एएनएम समेत आठ पद स्वीकृत हैं। इनमें से छह पदों पर ही कर्मचारी तैनात हैं। एएनएम और वार्डबॉय के पद खाली हैं। कर्मचारियों की कमी से पोषण और स्वच्छता संबंधी जागरूकता के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम प्रधान धौर्रा धीरज सिंह यादव ने स्वास्थ्य विभाग से जल्द एएनएम और वार्डबॉय की तैनाती की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकेगा।

विज्ञापन

जाखलौन। धौर्रा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले डेढ़ साल से एएनएम की तैनाती नहीं है। इससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। करीब 20 हजार की आबादी इस केंद्र पर निर्भर है। गर्भवती महिलाओं की नियमित देखभाल और बच्चों का टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों को दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाना पड़ रहा है।