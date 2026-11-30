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मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन में एनसीडी सेल परिसर में मानसिक रोग विभाग संचालित है। यहां रोजाना 30 से 40 मरीज परामर्श के लिए पहुंचते हैं। मरीजों को भर्ती कर इलाज देने के लिए दस बेड का वार्ड तैयार किया गया है। इसमें स्टाफ कक्ष, दवा रखने का कक्ष और चिकित्सक कक्ष समेत अन्य सुविधाएं भी हैं। इसके बावजूद भर्ती की सुविधा शुरू नहीं हुई है।वर्तमान में मरीजों को केवल ओपीडी में परामर्श मिल रहा है। गंभीर मरीजों को यहां भर्ती कर इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में उन्हें दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर कई मरीज घरों में ही बीमारी से जूझ रहे हैं।तीन शिफ्ट में चिकित्सक और स्टाफ की तैनातीमानसिक रोग विभाग में वार्ड के संचालन के लिए चिकित्सकों और स्टाफ की तीन शिफ्ट में तैनाती की गई है। तीनों शिफ्ट में विशेषज्ञ चिकित्सकों को भी जरूरत पड़ने पर बुलाने की व्यवस्था है। इसके बावजूद वार्ड में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा शुरू नहीं हो सकी है।कुछ सामग्री की जरूरत, जल्द शुरू होगी भर्तीमानसिक रोग विभाग में मरीजों को ओपीडी में परामर्श दिया जा रहा है। वार्ड चलाने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है। इसे जल्द ही मंगवाया जाएगा। इसके बाद मरीजों को भर्ती किया जाएगा।— डॉ. गजेंद्र सिंह, सीएमएस, मेडिकल कॉलेज