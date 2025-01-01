Lalitpur News: अमृत योजना ने बिगाड़ी सड़कों की सूरत, मरम्मत करना भूले जिम्मेदार

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फोटो 6आजादपुरा द्वितीय में लीकेज से बर्बाद हो रहा अमूल्य जलशहर के वार्ड नंबर 19 आजादपुरा द्वितीय में गोविंद सागर बांध मार्ग पर पाइपलाइन में बड़े रिसाव हैं। इनसे प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी बर्बाद होता है। सुबह-शाम पानी आपूर्ति के दौरान सड़क पर कीचड़ और दलदल बन जाता है। इससे गुजरने वाले लोगों, खासकर विद्यालय बच्चों को फिसलने का खतरा रहता है।फोटो 7वार्ड नंबर 12 में में पाइप पाइन लीकेज व गड्ढे बने मुसीबतआजादपुरा प्रथम के वार्ड 12 में पाइपलाइन रिसाव से सड़कें खराब हैं। देहरे मंदिर के पास पानी से बड़े गड्ढे बन गए। इनमें फंसकर वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। मोहल्लेवासियों की शिकायत के बावजूद रिसाव ठीक नहीं हुए। हनुमान मंदिर के पास मरम्मत के बाद भी एक गड्ढा खुला है, जिससे हादसे हो रहे हैं।फॅोटो 8दो माह से खुदी पड़ी सड़क, नाली का पानी भरने से बढ़ी परेशानीगांधीनगर द्वितीय के वार्ड नंबर 4 में बिहारी राशन की दुकान के करीब दो माह पहले पाइपलाइन के लिए सड़क खोदी गई थी। गड्ढे ठीक से न भरने से सड़क पर जलभराव और गंदगी है। पास की नाली का पानी भी इनमें भर रहा है। सैकड़ों वाहन चालक परेशान हैं और संक्रामक बीमारियों का डर है। समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ है।फोटो 9चंडी माता मंदिर के खुदी सड़क, जिम्मेदार भूले मरम्मत करवानागांधीनगर प्रथम के वार्ड नंबर 15 में चंडी माता मंदिर के समीप लाल बिल्डिंग के बगल वाली गली करीब दो माह से खुदी पड़ी है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, अमृत योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। इससे निवासियों और दोपहिया वाहन चालकों को आने-जाने में परेशानी हो रही है।फोटो 10अमृत योजना ने वार्ड की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। ऐसी कोई सड़क नहीं बची है, जहां गड्ढे नजर न आते हों। इस संबंध में मोहल्ले वासियों के साथ अधिकारियों से बात की, कुछ सड़कें दुरूस्त हुईं हैं, तो कुछ अभी भी उसी अवस्था में पड़ी हुई हैं।मनमोहन चौबे, पार्षद गांधीनगर प्रथमफोटो 11पाइप लाइन के लिए खोदे गए गड्ढों को भरवाने के लिए कई बार जल निगम के अधिकारियों को पत्र लिखे और कार्यालय पहुंचकर समस्या से अवगत कराया। इसके बाद भी कार्यदायी संस्था ने अभी गड्ढों की मरम्मत नहीं कराई है।अरविन्द राजा, पार्षद प्रतिनिधि, गांधीनगर द्वितीयफोटो 12गोविन्द सागर बांध की ओर जाने वाले रास्ते में सड़क पर बड़ा लीकेज है, जिसके कारण लोगों को घर से निकलने में सावधानी बरतनी पड़ती है। कई बार बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और कीचड़ में गिर तक जाते हैं।विक्रम कुशवाहा, स्थानीय निवासी वार्ड नंबर 19फोटो 13गांधीनगर प्रथम और द्वितीय से निकली पाइप लाइन टूटी है। जिसकी वजह से घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। दो बार जल निगम से शिकायत भी की। लेकिन दो महीने होने को हैं, लीकेज अभी तक दुरूस्त नहीं हो सका।जितेन्द्र पंथ, स्थानीय निवासीपाइप लाइन की टेस्टिंग का कार्य चल रहा है। जहां लीकेज पाए जा रहे हैं, वहां पाइप लाइनों को ठीक कराया जा रहा है। साथ ही गड्ढों की मरम्मतीकरण का कार्य जारी है।वेद प्रकाशअधिशासी अभियंता, जल निगम ललितपुर।