Lalitpur News: रबी सीजन में बढ़ा बिजली का लोड, 40 दिन में फुंके 309 ट्रांसफार्मर

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अक्तूबर में रबी की बोआई शुरू होने के साथ ही किसानों ने नलकूपों से सिंचाई भी शुरू कर दी। एक साथ बड़ी संख्या में नलकूपों की मोटरें चलने से ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ गया। इसके चलते अक्तूबर में ही 247 ट्रांसफार्मर खराब हो गए, जबकि नवंबर के शुरुआती दिनों में 62 और ट्रांसफार्मर फुंक गए। इस तरह 40 दिन में कुल 309 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। इनमें 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मरों की संख्या सबसे अधिक है।25 केवीए क्षमता के 245 ट्रांसफार्मर हुए खराबअक्तूबर में 10 केवीए क्षमता के 22, 16 केवीए के तीन, 25 केवीए के 191, 63 केवीए के 27, 100 केवीए के तीन और 250 केवीए क्षमता का एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ। वहीं नवंबर में अब तक 16 केवीए के दो, 25 केवीए के 54 और 63 केवीए क्षमता के छह ट्रांसफार्मर फुंके हैं। इस तरह 40 दिन में 25 केवीए क्षमता के ही 245 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं।शहरी और कस्बाई क्षेत्रों में सामान्य तौर पर 63, 100 और 250 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मरों की जरूरत रहती है, जबकि नलकूप कनेक्शनों में 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर अधिक इस्तेमाल होते हैं। रबी सीजन में नलकूपों के संचालन के कारण इसी क्षमता के ट्रांसफार्मरों पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ा है।नए कनेक्शनों के लिए 32 ट्रांसफार्मरों की जरूरतनलकूप कनेक्शनों के नए आवेदनों के सापेक्ष विद्युत स्टोर में 25 केवीए क्षमता के 21 सहित कुल 32 ट्रांसफार्मरों की जरूरत है। इसके बावजूद स्टोर में एक भी नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है। वहीं विद्युत वितरण खंडों में नए नलकूप संयोजनों के 60 से अधिक आवेदन लंबित हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति नहीं होने पर नए कनेक्शनों की पेंडेंसी और बढ़ने की आशंका है।हालांकि, खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कराकर किसानों को उपलब्ध कराने का काम जारी है। वर्कशॉप में रोजाना करीब सात से दस ट्रांसफार्मर रिपेयर किए जा रहे हैं, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए अधिक इंतजार न करना पड़े।रबी सीजन में ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। अक्तूबर से अब तक करीब 309 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं। वर्कशॉप में उनकी मरम्मत कराकर किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है।अभिलाष रजक, सहायक अभियंता, वर्कशॉप।स्टोर में अभी 20 ट्रांसफार्मरों की पेंडेंसी है। 140 कनेक्शनों का पूरा सामान उपलब्ध करा दिया गया है। फिलहाल स्टोर में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए मांग भेजी गई है। आपूर्ति मिलने पर किसानों को ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराए जाएंगे।आशुतोष शर्मा, सहायक अभियंता, विद्युत स्टोर