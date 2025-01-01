भाईदूज : जेल में भाइयों से मिलकर छलके बहनों के आंसू, टीका करके लंबी उम्र की कामना की

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जिला कारागार में 257 बंदियों को रखने की क्षमता है। इसमें 217 पुरुष व 40 महिला बंदियों का रखा जा सकता है। वर्तमान में जेल के अंदर 408 बंदी निरुद्ध हैं। इनमें 389 पुरुष व 19 महिला बंदी शामिल है। इनमें 333 विचाराधीन व 56 दोष सिद्ध हैं। बुधवार को दीपावली भाईदूज पर्व पर जिला कारागार में बड़ी संख्या में बहनें सुबह से ही अपने भाइयों से मिलने पहुंचीं। बंदियों के परिजनों की भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की थी। सुबह 9 बजे से ही जेल के बाहर महिलाओं की कतारें लगने लगीं। बहनें अपने साथ भाइयों के लिए मिठाई, तिलक की थाली और रोली लेकर आई थीं। मुलाकात की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हुई। जेल प्रशासन की ओर से मुलाकात के लिए नंबर के हिसाब से पर्चियां दी जा रही थीं। पर्ची लेने के बाद ही बहनों की तलाशी लेने के बाद जेल के अंदर प्रवेश करने दिया गया। जेल के अंदर मिठाई व फल ले जाने की अनुमति दी गई थी। जेल के अंदर जब बहनें अपने भाइयों से मिलीं तो उनके आंसू झलक आए। वहीं, बहनों को देखकर भाई भी भावुक हो गए। 199 महिलाओं व 84 बच्चों ने बंदियों से मुलाकात की। मिलाई का समय समाप्त होने के बाद बहनें जेल से बाहर आईं। इनमें कुछ बहनें तो ऐसी थीं जोकि भाई से मिलकर आने के बाद जेल परिसर में दहाड़ मार, मारकर रोने लगीं।जेल प्रशासन ने भी की थी मिठाई और रोली की व्यवस्थाभाईदूज पर जेल प्रशासन ने ऐसी बहनों के लिए मिठाई व रोली की व्यवस्था की थी जोकि अपने साथ यह सामान नहीं ला पाई थी। जेल प्रशासन ने इन बहनों को मिठाई व रोली दी। जिसके बाद उन्होंने अपने भाइयों को टीका किया और मिठाई खिलाई।भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा और बैठने के किए थे इंतजामभाईदूज पर जेल में निरुद्ध बंदियों को टीका करने के लिए आने वाली महिलाओं की भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। जेल के बाहर जहां जेल पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। वहीं जेल गेट पर प्रवेश कराने के लिए जेल पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ-साथ महिला पुलिसकर्मी तैनात थीं, जोकि महिलाओं की तलाशी ले रही थीं।भाईदूज पर मिलाई की विशेष व्यवस्था की गई थी। मिलाई के दौरान जेल पुलिस सतर्क रही। जेल मैन्यू के अनुसार मिलाई की यह व्यवस्था की गई थी।प्रशांत उपाध्याय, प्रभारी जेल अधीक्षक