बदहाली : दलदल व उखड़ी सड़कों से गुजरेंगे विमान

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श्रीनृसिंह मंदिर के पास गोशाला अखाड़ा से डोंड़ाघाट गेट तक सड़कें उखड़ी हैं। गिट्टी और धूल से लोगों को चलने में परेशानी हो रही है। आज मंगलवार को सुम्मेरा तालाब पर जलविहार के बाद मंदिरों के विमान इसी मार्ग से लौटेंगे। इससे श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है।मोहल्ला डोंड़ाघाट में विजयवीर बजरंगी और जुगलकिशोर मंदिरों के सामने सड़क दलदल बन गई है। जलविहार पर्व पर विमानों के निकलने के लिए रास्ते में मिट्टी नहीं डाली गई। इससे भगवान की जलविहार यात्रा में परेशानी होगी।मोहल्ला तालाबपुरा में छोटी देवी मंदिर के सामने भी सड़क उखड़ी पड़ी है। जबकि आज जलविहार पर मुख्य विमानों की शोभायात्रा इसी मार्ग से होकर सुम्मेरा तालाब के घाटों पर पहुंचेगी।मोहल्ला खिरकापुरा में बूढ़े बब्बा मंदिर के सामने उखड़ी सड़क का पालिका द्वारा मरम्मतीकरण कराया गया है, ऐसे में ऐसा से विमानों की शोभायात्रा निकलने में कुछ आसानी हो सकेगी।विमानों के लिए पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्थित शहजाद नदी के क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत नगर पालिका द्वारा कराई गई है। यहां मिट्टी डालकर क्षतिग्रस्त पुल को दो पहिया वाहन व पैदल चलने योग्य तैयार किया गया है। इस पुल के किनारे बजरी की बोरियों को भी रखवाया गया है, ताकि बारिश होने से मिट्टी न बह जाए।पालिका द्वारा महोत्सव को लेकर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, मार्गों की दुरुस्ती सुंदरीकरण एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ पूरा कराया जा रहा है।-सोनाली जैन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद