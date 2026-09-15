Lalitpur News: कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को उन्नत प्रजाति की उड़द लगाने को किया प्रेरित

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ललितपुर। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने विकास खंड बिरधा के ग्राम ऐरा में प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया। इस दौरान किसानों को उड़द की उन्नत प्रजाति लगाने के लिए प्रेरित किया गया। यह आयोजन दलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।विषय वस्तु विशेषज्ञ दिनेश तिवारी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग ने संयुक्त रूप से यह पहल की। कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत खरीफ 2026 में दलहन का प्रदर्शन लगाया गया। ग्राम ऐरा में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में 23 कृषक प्रक्षेत्र पर उड़द का प्रदर्शन हुआ। किसानों को प्रति एकड़ 8 किलोग्राम उड़द का बीज (प्रजाति पीयू-9) दिया गया। इसके साथ एक लीटर कीटनाशक (कार्बेंडाजिम) और 250 ग्राम कवकनाशक (क्लोरोपायरीफॉस) भी उपलब्ध कराया गया। कृषि विभाग से राजेंद्र पाठक ने भी उड़द की उन्नत तकनीकी की जानकारी किसानों को दी। इस मौके पर विजय, गजराज और हरनाम सिंह पटेल आदि किसान उपस्थित रहे।000000000पीयू 9 प्रजाति की विशेषताएंपीयू 9 प्रजाति को गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर ने वर्ष 2021 में विकसित किया। यह उड़द की एक उन्नत और अत्यधिक लोकप्रिय किस्म है। यह किस्म लगभग 70 से 75 दिनों में पक कर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 10-12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। यह पीला मोजेक वायरस और सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट के प्रति अवरोधी है।