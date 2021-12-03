Lalitpur News: फसल नुकसान जांचने में जुटा प्रशासन

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नुकसान के मूल्यांकन के लिए राजस्व विभाग, कृषि विभाग और फसल बीमा कंपनी के अधिकारी खेत में पहुंचे। एसडीएम ने स्वयं निष्पक्षता से फसल की कटाई और माप-तौल पूरी करवाई। स्थानीय किसान भी इस दौरान मौके पर मौजूद थे। पिछले कुछ दिनों की बारिश से उड़द, सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलें पानी में डूबकर खराब हो चुकी हैं। प्रशासन अलग-अलग क्षेत्रों में रैंडम आधार पर क्रॉप कटिंग करवा रहा है। इसका उद्देश्य प्रति हेक्टेयर उत्पादन पर बारिश का असर जानना है।

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मड़ावरा-रनगांव। जिले में लगातार भारी बारिश से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने फसलों की बर्बादी और पैदावार में कमी का सटीक आकलन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को तहसील क्षेत्र के पारौल गांव में क्रॉप कटिंग करवाई गई। यह प्रक्रिया उप जिलाधिकारी मदन मोहन गुप्ता की सीधी निगरानी में संपन्न हुई।