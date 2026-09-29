फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   ADG arrives in the district for the annual inspection; inspects the police office, Kotwali, and Police Lines.

Lalitpur News: वार्षिक मुआयना को जनपद पहुंचीं एडीजी, पुलिस कार्यालय, कोतवाली और पुलिस लाइन का किया निरीक्षण

Tue, 29 Sep 2026 01:25 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Tue, 29 Sep 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
ADG arrives in the district for the annual inspection; inspects the police office, Kotwali, and Police Lines.
ललितपुर। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ सोमवार को वार्षिक मुआयना करने के लिए पहुंचीं। उन्होंने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण कर विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली, अभिलेखों के रखरखाव और पुलिसिंग से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमियां मिलने पर सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
विज्ञापन

एडीजी के वार्षिक मुआयने को लेकर जनपद पुलिस पिछले कुछ दिनों से तैयारियां कर रहा था। सोमवार की दोपहर को एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और आईजी झांसी परिक्षेत्र झांसी आकाश कुलहरि जनपद पहुंचे। यहां पुलिस कार्यालय पहुंचने पर पुलिस बैंड के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कार्यालय में संचालित विभिन्न शाखाओं प्रधान लिपिक कार्यालय, डीसीआरवी, आईजीआरएस शाखा, आंकिक शाखा सहित अन्य शाखाओं में पहुंचकर अभिलेखों और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। इसके बाद एडीजी पुलिस लाइन सभागार पहुंची और पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पत्रकारों ने जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस की कार्रवाई और आमजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल किए। एडीजी ने सवालों का जवाब दिया और पुलिस की ओर से की जा रही कार्रवाई व प्राथमिकताओं के बारे में बताया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed