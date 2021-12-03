Lalitpur News: दबंग ने कर लिया सरकारी कूप पर कब्जा

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पीडब्लूडी ने गांव के मध्य में एक कूप का निर्माण कराया था। ग्रामीण इस कूप से पानी लेते थे। एक युवक ने कूप के समीप एक प्रजापति से कुछ जमीन खरीदी। इसके बाद उसने धीरे-धीरे कूप पर पत्थर रखकर और दीवार बनाकर कब्जा कर लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सचिव को कई बार अवगत कराया। लेकिन किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। इससे पहले भी सड़क किनारे बने एक यात्री प्रतीक्षालय को जमींदोज कर दिया गया था। उस जगह पर दबंग ने अपना आशियाना बना लिया था।रिपोर्ट के बाद नहीं हुई कार्रवाईगांव के लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत ने लाखों रुपये की लागत से एक प्रतीक्षालय बनाया था। यह प्रतीक्षालय पेट्रोल पंप के पास स्थित था। एक दबंग ने इसे रातों-रात जमींदोज कर दिया था। उस समय कुछ लोगों ने इसका विरोध भी दर्ज कराया था। तत्कालीन ग्राम प्रधान और सचिव की दिलचस्पी न लेने के कारण समुचित कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद हो गए हैं।इस संबंध में कोई शिकायती पत्र आज तक नहीं मिला है। सरकारी कूप पर कब्जा करना पूरी तरह से गलत है। जांच के बाद यदि कूप पर कब्जे की शिकायत सही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी।- अभिजीत सिंह,एसडीएम तालबेहट।