Lalitpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी

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जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार दोपहर में तब घटी जब दंपती अपनी बाइक के साथ खड़े थे। मड़ावरा की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार चालक सड़क पर घूम रहे एक अन्ना जानवर को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसी प्रयास में कार सड़क किनारे खड़ी बाइक से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक लगभग 10 फीट दूर जा गिरी। इसके बाद अनियंत्रित कार खुद सड़क किनारे बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है।0000000000सीसीटीवी फुटेज और बचावदिदोनिया पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना का पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो गया है। फुटेज में कार के अनियंत्रित होने और बाइक से टकराने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। इस घटना में दंपती को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की।