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Lalitpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी

Thu, 03 Sep 2026 12:19 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:19 AM IST
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A speeding car hit a bike.
मड़ावरा-रनगांव। मदनपुर थाना क्षेत्र के दिदोनिया पेट्रोल पंप के पास सोमवार दोपहर एक सड़क दुर्घटना हुई। मध्य प्रदेश निवासी एक दंपती पेट्रोल पंप के पास खड़े थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे बने एक गड्ढे में जा गिरी, जिससे बड़ा हादसा टल गया।
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जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार दोपहर में तब घटी जब दंपती अपनी बाइक के साथ खड़े थे। मड़ावरा की दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित हो गई। कार चालक सड़क पर घूम रहे एक अन्ना जानवर को बचाने का प्रयास कर रहा था। इसी प्रयास में कार सड़क किनारे खड़ी बाइक से जोरदार तरीके से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक लगभग 10 फीट दूर जा गिरी। इसके बाद अनियंत्रित कार खुद सड़क किनारे बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। यह पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट रूप से कैद हो गई है।
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सीसीटीवी फुटेज और बचाव

दिदोनिया पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना का पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो गया है। फुटेज में कार के अनियंत्रित होने और बाइक से टकराने का दृश्य साफ दिखाई दे रहा है। इस घटना में दंपती को कोई गंभीर चोट नहीं आई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदद की।
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