Lalitpur News: विज्ञान बस से विद्यार्थियों में विकसित हुआ वैज्ञानिक दृष्टिकोण
झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:13 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:13 AM IST
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डोंगराखुर्द। विज्ञान बस बुधवार को स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज नाराहट में पहुंची। जहां छात्र-छात्राओं व शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। विज्ञान बस का 540 छात्र-छात्राओं व शिक्षकों ने विज्ञान बस का अवलोकन किया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक उमाकांत मिश्र, प्रधानाचार्य राजीव पुरोहित, राहुल पटेल, संजीव कुशवाहा, रूपेंद्र परिहार, हरिसेवक नामदेव आदि मौजूद रहे। संवाद
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