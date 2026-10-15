Lalitpur News: गल्ला मंडी के पास सड़क पर लगा एक किलोमीटर लंबा जाम

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मंडी के बाहर झांसी रोड पर ट्रैक्टरों की दो-दो कतारें लग गईं। इससे झांसी रोड पर एक किलोमीटर लंबी लाइन बन गई। इलाइट की ओर नहर के पहले तक भी ट्रैक्टरों का जाम लगा रहा। गल्ला मंडी के गेट पर अन्य चार पहिया, दो पहिया और ऑटो भी जाम में फंस गए। यह जाम लगभग ढाई घंटे से अधिक समय तक बना रहा। यातायात विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने ट्रैक्टरों को मंडी परिसर में प्रवेश कराकर जाम खुलवाने का प्रयास किया।0000000035 हजार क्विंटल से अधिक हुई आवकगल्ला मंडी में बुधवार को 35 हजार क्विंटल से अधिक जिंस की आवक हुई। गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष जय जैन महोली ने बताया कि हरी मटर, उड़द और सोयाबीन की आवक सबसे अधिक रही। उड़द की आवक लगभग बीस हजार क्विंटल तक दर्ज की गई। सोयाबीन की आवक भी लगभग दस हजार क्विंटल तक रही। हरी मटर की आवक तीन हजार क्विंटल तक बताई गई। सफेद मटर की आवक लगभग दो हजार क्विंटल तक रही।000000यातायात व्यवस्था पर असरट्रैक्टरों की लंबी लाइन के कारण यातायात कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंडी के बाहर और अंदर दोनों जगह जाम की स्थिति बनी रही। कई चार पहिया वाहन और एंबुलेंस भी जाम में फंसीं रहीं। इससे आम लोगों की समस्याएं बढ़ गईं। दो पहिया वाहन निकालने में भी लोगों को काफी देर तक परेशान होना पड़ा। मंडी परिसर में किसान दिन भर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लोडिंग टैक्सी भी जाम में फंसी रही।0000000000मंडी में उड़द 8500 रुपये, सरसों 9500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकाबुधवार को मंडी में जिंस की अच्छी आवक के साथ दामों में भी उछाल देखा गया। सरसों सबसे अधिक 9500 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकी। उड़द 8500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिकी। सोयाबीन का भाव 6500 रुपये प्रति क्विंटल रहा। हरी मटर 3900 रुपये प्रति क्विंटल और पीली मटर 4650 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। जौ 2850 रुपये प्रति क्विंटल और गेहूं 2650 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। मक्के का भाव 1700 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा।