Lalitpur News: समाधान दिवस में आईं 161 शिकायतें, 17 का मौके पर हुआ निस्तारण

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उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की जांच करने और निष्पक्षता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिले की पांचों तहसीलों में आयोजित समाधान दिवस में कुल 161 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। पाली तहसील में 58 शिकायतें आईं, जिनमें राजस्व की 26, पुलिस की आठ, चकबंदी की तीन, समाज कल्याण की छह, विद्युत की 12 और अन्य विभागों की तीन शिकायतें शामिल रहीं। इनमें सात का मौके पर निस्तारण किया गया। ललितपुर तहसील में 15, तालबेहट में 63, मड़ावरा में नौ और महरौनी में 16 शिकायतें प्राप्त हुईं। तालबेहट के नौ और महरौनी में एक शिकायत का मौके पर निस्तारण हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई, मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, एसडीएम सदर हेमंत पटेल, एसडीएम पाली घनश्याम भारतीय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीरेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।फोटो 18सफाई कर्मियों को बांटी मिठाईइसके बाद डीएम ने नगर पंचायत पाली में सफाई मित्रों से मुलाकात कर उनके कार्यों की सराहना की। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें मिष्ठान वितरित किया। उन्होंने कहा कि सफाई मित्रों के परिश्रम से ही नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में मदद मिलती है। उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।