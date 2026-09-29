Lakhimpur Kheri News: जहर खाने से युवक की मौत, मां ने महिला और पति पर लगाए आरोप

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मायादेवी ने तहरीर में आरोप लगाया कि उसके बेटे का गांव की ही एक महिला से प्रेम-प्रसंग था। महिला का पति इससे नाराज रहता था। आरोप है कि वह कमलेश के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देता था और 30 हजार रुपये की मांग करता था। वहीं, महिला मोबाइल फोन की मांग कर रही थी। मां के अनुसार, इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर कमलेश ने 23 सितंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया।तबीयत बिगड़ने पर कमलेश को गोला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मृतक की मां ने तहरीर दी है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।