Lakhimpur Kheri News: जहर खाने से युवक की मौत, मां ने महिला और पति पर लगाए आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 29 Sep 2026 12:43 AM IST
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ममरी। अयोध्यापुर गांव निवासी कमलेश कुमार (22) की जहर खाने से मौत हो गई। मृतक की मां मायादेवी ने गांव की एक महिला और उसके पति पर बेटे के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही 30 हजार रुपये और मोबाइल मांगने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।
मायादेवी ने तहरीर में आरोप लगाया कि उसके बेटे का गांव की ही एक महिला से प्रेम-प्रसंग था। महिला का पति इससे नाराज रहता था। आरोप है कि वह कमलेश के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देता था और 30 हजार रुपये की मांग करता था। वहीं, महिला मोबाइल फोन की मांग कर रही थी। मां के अनुसार, इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर कमलेश ने 23 सितंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया।
तबीयत बिगड़ने पर कमलेश को गोला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मृतक की मां ने तहरीर दी है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मायादेवी ने तहरीर में आरोप लगाया कि उसके बेटे का गांव की ही एक महिला से प्रेम-प्रसंग था। महिला का पति इससे नाराज रहता था। आरोप है कि वह कमलेश के साथ मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी देता था और 30 हजार रुपये की मांग करता था। वहीं, महिला मोबाइल फोन की मांग कर रही थी। मां के अनुसार, इन्हीं परिस्थितियों से परेशान होकर कमलेश ने 23 सितंबर को जहरीला पदार्थ खा लिया।
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तबीयत बिगड़ने पर कमलेश को गोला अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सीओ जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मृतक की मां ने तहरीर दी है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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