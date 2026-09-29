Lakhimpur Kheri News: रपटा पुल पर युवक के डूबने की सूचना, सुबह होगा रेस्क्यू

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पुलिस के मुताबिक किसी शख्स ने फोन पर सूचना दी थी कि रपटा पुल पर कुछ युवक नहा रहे थे। इसी दौरान एक युवक पानी में लापता हो गया। सीओ सिटी महक शर्मा ने बताया कि पुलिस को मौखिक सूचना मिली थी। टीम ने मौके का मुआयना किया, लेकिन वहां ऐसा कुछ देखने या सुनने को नहीं मिला।चौकी पुलिस के अनुसार, जिस अज्ञात युवक के डूबने की आशंका जताई गई थी, उसके सदर कोतवाली क्षेत्र के राजापुर मंडी निवासी पिंकू पंडित होने की आशंका है। पुलिस ने मंगलवार सुबह नदी में रेस्क्यू अभियान चलाने की तैयारी की है। संवाद