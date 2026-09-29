Lakhimpur Kheri News: मानदेय बढ़ाने की मांग पर समूह सखियों का प्रदर्शन

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एसडीएम तनवीर अहमद ने महिलाओं से ज्ञापन लिया। समूह सखियों ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत समूहों की सेवाएं आमजन तक पहुंचाने का काम करती हैं। बचत खाते खुलवाने, समूह की बचत जमा कराने, बैठक कराने, लोकोस एप पर फीडिंग, फैमिली आईडी बनाने, केवाईसी कराने समेत अन्य कार्य किए जाते हैं। इसके एवज में उन्हें वर्तमान में दो हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है।महिलाओं ने मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने, सेवा स्थायी/नियमित करने, लोकोस पर काम के लिए टैबलेट-मोबाइल और रिचार्ज देने, मानदेय व्यक्तिगत खाते में देने, निशुल्क बीमा, ड्रेस और पहचान पत्र देने की मांग की।डीएम अंजनी कुमार ने महिलाओं की समस्याएं शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उनके जाने के बाद भी महिलाएं नारेबाजी करती रहीं। उनका कहना था कि उन्हें हर बार केवल आश्वासन ही मिलता है। बाद में शहर कोतवाल समेत पुलिस बल के पहुंचने पर महिलाएं वापस गईं। प्रदर्शन में संगीता शर्मा, अमिता वर्मा, रुचि, सोनी, रीमा, आरती, पांडे, पूनम देवी, कश्मीरा देवी, कुसुम सिंह मौजूद रहीं।