Lakhimpur Kheri News: गांवों में बैंकिंग सेवाओं की कमान संभाल रहीं महिलाएं
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:31 PM IST
विज्ञापन
लखीमपुर खीरी। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महिला बीसी संचालक अहम भूमिका निभा रही हैं। जिले में विभिन्न बैंकों के आठ हजार से अधिक बीसी केंद्र हैं। इनमें 2600 से अधिक महिलाएं संचालन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
बैंक मित्र गांवों में लोगों को लेन-देन, एफटी (फंड ट्रांसफर), बिल जमा करने समेत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है। बीसी केंद्रों के संचालन से महिलाओं को गांव में ही रोजगार भी मिल रहा है।
जिले में सभी बैंकों की 350 से अधिक शाखाएं और 188 एटीएम हैं। शहर में बैंक और एटीएम समेत लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिए बीसी केंद्र अहम माध्यम बने हैं।
विज्ञापन
एडीएम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पुरुष संचालकों के मुकाबले महिलाएं भी अच्छा काम कर रही हैं।
विज्ञापन
बैंक मित्र गांवों में लोगों को लेन-देन, एफटी (फंड ट्रांसफर), बिल जमा करने समेत बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ रहा है। बीसी केंद्रों के संचालन से महिलाओं को गांव में ही रोजगार भी मिल रहा है।
विज्ञापन
जिले में सभी बैंकों की 350 से अधिक शाखाएं और 188 एटीएम हैं। शहर में बैंक और एटीएम समेत लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के लिए बीसी केंद्र अहम माध्यम बने हैं।
विज्ञापन
एडीएम अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि पुरुष संचालकों के मुकाबले महिलाएं भी अच्छा काम कर रही हैं।