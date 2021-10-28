Lakhimpur Kheri News: जमीन को लेकर विवाद में 24 घंटे बाद दफन हुआ महिला का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Sep 2026 12:11 AM IST
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सिकंदराबाद। नीमगांव क्षेत्र के मल्लहपुर गड़रिया गांव में महिला की मौत के बाद शव दफन करने को लेकर जमीन का विवाद हो गया। आबादी की जमीन में शव दफन करने पर गांव के ही कौशल शर्मा ने आपत्ति जताई और देर रात पुलिस को सूचना दी। करीब 24 घंटे बाद पुलिस-प्रशासन की समझाइश के बाद मृतका के परिजन निजी जमीन में शव दफन करने के लिए राजी हुए।
मल्लहपुर गड़रिया निवासी जाकिर की 40 वर्षीय पत्नी बाटू लंबे समय से बीमार थीं। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। रविवार को महिला की मौत के बाद शव गांव पहुंचा। शव को सुपुर्द-ए-खाक करने से पहले कौशल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि आबादी की जमीन में शव दफन किया जा रहा है।
रात में पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को सूचना दी। सोमवार सुबह सीओ मितौली यादवेंद्र यादव, तहसीलदार प्रीती सिंह और मितौली थाने की पुलिस समेत तमाम जवान मौके पर पहुंचे। कई घंटे तक दोनों पक्षों को समझाया गया। इसके बाद मृतका के परिजन निजी जमीन में शव दफन करने के लिए राजी हो गए। संवाद
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मल्लहपुर गड़रिया निवासी जाकिर की 40 वर्षीय पत्नी बाटू लंबे समय से बीमार थीं। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। रविवार को महिला की मौत के बाद शव गांव पहुंचा। शव को सुपुर्द-ए-खाक करने से पहले कौशल शर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि आबादी की जमीन में शव दफन किया जा रहा है।
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रात में पुलिस मौके पर पहुंची और उच्चाधिकारियों को सूचना दी। सोमवार सुबह सीओ मितौली यादवेंद्र यादव, तहसीलदार प्रीती सिंह और मितौली थाने की पुलिस समेत तमाम जवान मौके पर पहुंचे। कई घंटे तक दोनों पक्षों को समझाया गया। इसके बाद मृतका के परिजन निजी जमीन में शव दफन करने के लिए राजी हो गए। संवाद
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