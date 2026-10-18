Lakhimpur Kheri News: स्वास्थ्यकर्मी लौटे तो पटरी पर आया जन आरोग्य मेला

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जिले के करीब 1400 एनएचएम स्वास्थ्यकर्मी बीते कई दिनों से हड़ताल पर थे। इसका असर रविवार को स्वास्थ्य केंद्रों पर लगने वाले जन आरोग्य मेले पर पड़ रहा था। रविवार को शहर के निर्मल नगर, नौरंगाबाद, राजगढ़ और गौटेय्याबाग नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की। यहां सर्दी-जुकाम, खांसी-बुखार समेत मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज पहुंचे।गोला पीएचसी पर डॉ. एके द्विवेदी ने 65 मरीजों की जांच की। इनमें डायरिया के सात मरीज शामिल रहे। मितौली क्षेत्र की पीएचसी कैमहरा, कल्लुआमोती, ककरहा, संडिलवा और चुरईपुरवा में भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। सीएचसी अधीक्षक डॉ. देवेंद्र सिंह और बीपीएम तैय्यब सिद्दीकी ने निरीक्षण किया।वहीं, पड़रियातुला, राजापुर बैनी, पसगवां और मझगई पीएचसी में भी चिकित्सकों ने मरीजों की जांच की।